Fanúšikovia Kladna chystajú bojkot, nesúhlasia s príchodom brankára Hudáčka do klubu

Slovenský hokejový brankár Július Hudáček po nedávnom podpise zmluvy s českým extraligovým Kladnom ešte neodchytal ani minútu, no časť fanúšikov „rytierov“ sa chystá na bojkot.

„Od nedeľňajšieho domáceho zápasu s Hradcom nebude na štadióne visieť naša vlajka a naše miesta v kotli zostanú prázdne,“ informovalo skupina fanúšikov s názvom Haldaři podľa webu hokej.cz.

Propagandistická výkladná skriňa

Priaznivcom sa nepáči, že ich klub angažoval brankára, ktorý hral v ruskej KHL aj po tom, ako vo februári 2022 rozpútali Rusi vojnu na území Ukrajiny. Július Hudáček v minulej sezóne chytal za kazašský Barys Astana.

„Nehodláme podporovať človeka, ktorý si po invázii jazdí po ľade s ruskou vlajkou a verejne deklaruje túžbu zarábať v súťaži, ktorá je propagandistickou výkladnou skriňou vojny,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Fanúšikovia sa obrátili aj na Jágra

Klub z Kladna informoval o dohode s Júliusom Hudáčkom v stredu. Tridsaťpäťročný Spišiak údajne predtým vyhlasoval, že by sa rád vrátil do KHL, teda do súťaže úzko spätej s ruským režimom, ktorý vedie vojnu na Ukrajine. A to prekáža podporovateľom klubu z Kladna.

„Vo štvrtok sme s našimi krokmi a postojmi oboznámili osobne Jardu Jágra a Jirku Burgra,“ informovala skupina fanúšikov.

Niekdajší brankár Sparty Praha či Pardubíc bol v stredu náhradníkom Landona Bowa na ľade Hradca Králové, ktorý sa údajne tiež zaujímal o jeho služby, ale napokon od dohody cúvol práve pre negatívny ohlas verejnosti.