Hrošovský sa po 7 rokoch vrátil do Plzne. Šéf klubu otvoril fľašu sektu, ktorú im Slovák daroval

Necelých sedem rokov strávil v belgickom tíme KRC Genk, ale nastal čas na návrat takpovediac domov.
Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský bude pokračovať v kariére v českom tíme FC VIktoria Plzeň, za ktorú hrával v rokoch 2011 – 2019.
K mužstvu sa už pripojil na sústredení v španielskom Benidorme. S klubom podpísal kontrakt na rok a pol s obojstrannou opciou na ďalšie predĺženie.
Špeciálny moment si zaslúži aj špeciálny prípitok. Keď v roku 2019 kreatívny stredopoliar opúšťal Viktóriu Plzeň, v posledný deň v Doosan Arene priniesol svojim spoluhráčom aj zamestnancom klubu malý darček v podobe zelenej fľaše sektu so svojou fotkou a podpisom. Išlo o poďakovanie za krásne roky v červeno-modrých farbách.
Výnimočný moment
„Nechajte si ju na nejaký výnimočný moment, potom ju otvorte,“ povedal vtedy Patrik Hrošovský. Fľaša ležala starostlivo strážená v klubovom archíve a teraz nadišiel čas ju otvoriť. Hrošovský sa totiž oficiálne vracia do klubu svojej mladosti.
„Som šťastný, že môžem byť späť. Viktorka ma priviedla do veľkého futbalu a ja jej teraz môžem vrátiť to, čo všetko ma naučila. Teším sa na to a veľa to pre mňa znamená,“ cituje 33-ročného Hrošovského klubový web futbalistov Plzne.
Osobnosť na ihrisku aj mimo neho
Viktorka je po jesennej časti českej Chance ligy na 4. mieste tabuľky s 32 bodmi z 19 zápasov. Za lídrom Slaviou Praha zaostáva o 13 bodov.
„Patrik je obrovská osobnosť, ktorá v našom klube zanechala veľkú stopu a teraz sa vracia domov, z čoho mám obrovskú radosť. Som presvedčený, že bude dôležitá postava nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ klubu Adolf Šádek. Vzápätí si symbolicky pripil so staronovou slovenskou posilou.
Šéf sa teší na spoluprácu
„Asi ani jednému z nás vtedy nenapadlo, pri akej príležitosti sa tak stane. A nemohlo to dopadnú lepšie. Teším sa na spoluprácu a verím, že spoločne pôjdeme za splnením výziev, ktoré pred nám sú,“ dodal Šádek.
Hrošovský prvýkrát prišiel do Viktorie ešte ako 17-ročný dorastenec. V roku 2011 sa prvýkrát dostal do kádra A tímu, s ktorým v nasledujúcich rokoch oslavoval hneď tri majstrovské tituly. Svojou usilovnosťou sa vypracoval medzi opory, a dokonca nosil hrdo kapitánsku pásku.