Real Madrid ťa vyhodí. Hanckov tréner provokoval Viníciusa, podľa Xabiho Alonsa prestrelil

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili vo štvrtkovom semifinále Španielskeho pohára nad mestským rivalom Atléticom 2:1 a predstavia sa tak vo finále proti FC Barcelona. V druhom tohtosezónnom madridskom derby medzi týmito mužstvami Real odplatil súperovi septembrovú ligovú prehru 2:5.
Na trávniku v saudskoarabskej Džidde bol v akcii i slovenský obranca „Los Colchoneros“Dávid Hancko. V dueli začal v stopérskej dvojici s Marcom Pubillom a v závere stretnutia ho tréner Diego Simeone poslal na ľavý kraj obrany, kde z krídelného priestoru poslal do šestnástky Realu viacero nebezpečných centrov.
Valverdeho delovka
Real vykročil za víťazstvom už v 2. minúte, keď sa parádnou bombou z priameho kopu zaskvel Federico Valverde. V úvode druhého polčasu pridal druhý gól Rodrygo, na ktorého nadviazal už len útočník Atlética Alexander Sörloth. Real sa tak môže pripravovať na ďalšie El Clásico proti Barcelone v tejto sezóne. V tom prvom v Madride vyhral „biely balet“ 2:1.
🚨🇪🇸 VALVERDE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FANTASTIC FREE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Real Madrid 1-0 Atletico Madrid.pic.twitter.com/VaaBUBwrhy
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 8, 2026
„Musíme byť na seba naďalej kritickí. Mali sme šance, ale oni ich mali viac a hrali oveľa lepšie ako my. Máme čo naprávať a zlepšovať,“ povedal Valverde, ktorý sa do streleckej listiny zapísal po dlhšom čase. „Bolo skvelé streliť gól po toľkých zápasoch a pomôcť tímu k triumfu.“
Tréner Xabi Alonso, ktorého mužstvo vyhralo piaty súťažný zápas po sebe, však nesúhlasil s Valverdeho analýzou. „Bolo to semifinále, na jeden zápas, rýchly gól nám dal výhodu. Boli fázy, keď sme bránili, ale cieľom bolo postúpiť do nedeľného finále a sme radi, že ho budeme hrať,“ vyhlásil Alonso. Prezradil, že hviezdny útočník Kylian Mbappé, ktorý v semifinále nehral pre vyvrtnuté koleno, bude schopný nastúpiť vo finále.
Staraj sa o seba, Simeone
Jeho náprotivok Simeone sa zviditeľnil provokáciami krídelníka Viníciusa Júniora. „Florentino ťa vyhodí. Vyhodí ťa, pamätaj na moje slová,“ zachytili televízne kamery, ako Simeone kričal smerom k Brazílčanovi. Viníciusa Júniora však zrejme dokázal „rozhodiť“, keďže tento hráč nepodal svoj štandardný výkon a kouč Xabi Alonso ho nenechal na trávniku až do konca.
🚨🇪🇸 VALVERDE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FANTASTIC FREE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Real Madrid 1-0 Atletico Madrid.pic.twitter.com/VaaBUBwrhy
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 8, 2026
„Ten moment sa mi nepáčil. ‚Cholo‘ mu niečo povedal a takéto veci presahujú rámec základnej úcty. Nepáči sa mi, keď kolegovia robia takéto veci. Nie všetko je povolené. Hovoril som o tom s Viníciusom a zostane to medzi nami,“ povedal Xabi Alonso, ktorý priznal, že smerom k Simeonemu počas zápasu zakričal, aby sa radšej sústredil na svojich hráčov.