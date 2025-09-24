Hrčka nevyvodil plnú zodpovednosť, petržalský poslanec kritizuje starostu aj za prijatie odstupného

Poslanec bratislavskej Petržalky a podpredseda klubu PS/Team Bratislava Adam Sarlós kritizuje starostu Jána Hrčku za to, že po svojom májovom odchode z funkcie získal odstupné vo výške viac ako 16-tisíc eur. Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách 6. septembra. Funkcie sa vzdal koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur.
„Považujem za neprijateľné, že vedenie, pod ktorým zmizli takmer tri percentá ročného rozpočtu, je ešte finančne odmeňované. Hrčka nevyvodil plnú osobnú zodpovednosť, odstúpil len formálne a následne opäť kandidoval. Išlo teda o premyslený marketingový ťah. A ešte získal odstupné zhruba 16-tisíc eur,” uviedol Sarlós s tým, že takéto kroky nesvedčia o zodpovednom hospodárení, ale o neúcte k verejným financiám a k obyvateľom Petržalky. Ján Hrčka na Sarlósove vyjadrenie reagoval na sociálnej sieti.
Vyplatenie odstupného
„Od roku 1994 na Slovensku platí zákon, podľa ktorého sa každému starostovi po skončení aspoň jedného celého funkčného obdobia vyplatí odstupné,“ vysvetlil s tým, že uvedený zákon platí aj pre starostov, ktorí sa vzdajú funkcie.
Hrčka priznal, že na základe spomenutého zákona dostal v júli od mestskej časti odstupné vo výške troch mesačných platov, čo je 22-tisíc eur v hrubom. Zároveň však dodal, že pri položení mandátu nepožiadal o preplatenie svojho nároku na dovolenku vo výške 48 dní, čo predstavuje približne 18-tisíc eur v hrubom.
Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát
„Dovolenka tým, čo vo verejných funkciách fakt makajú, prepadáva bez náhrady žiaľ bežne,“ poznamenal Hrčka s tým, že ak by sa druhého mandátu starostu nevzdal a dokončil ho, mestská časť by mu musela podľa rovnakého zákona vyplatiť až štyri mesačné platy, teda o 7-tisíc eur viac. Hrčka ďalej pripomenul, že od júla 2021 mu aj niektorí poslanci koalície TB/PS schválili navýšenie starostovského platu o 40 percent, čo predstavovalo približne 2-tisíc eur mesačne.
Odmietnutie peňazí
„Toto ich uznesenie som sám sebe nepodpísal, keďže som tak – na rozdiel od spomínaného odstupného zo zákona – urobiť mohol a keďže som v tom čase nebol sám úplne spokojný s tým, čo sa mi už (ne)podarilo urobiť pre našu Petržalku,“ skonštatoval. Navýšenie svojho platu Hrčka podpísal až od júla 2024.
V spore o financovanie petržalských škôlok dal súd za pravdu magistrátu, Hrčka sa nevzdáva
„Týmto vzdaním sa vyššieho platu na tri roky som tak v petržalskom rozpočte ‚nechal‘ približne 70-tisíc eur, čo je asi trikrát viac ako spomínané odstupné,“ poznamenal starosta. „Za mňa stále platí, že do verejného života som nevstúpil pre plat, odstupné ani zbohatnutie. Keby áno, okrem tých 22-tisíc eur v hrubom by som si nechal vyplatiť ‚aspoň‘ tých zákonných ďalších takmer 100-tisíc eur v hrubom, ktoré som slušne odmietol,“ uzavrel.