Záložný ruský branár Matvej Safonov zohral kľúčovú rolu pri víťazstve francúzskeho Paríža Saint-Germain nad brazílskym Flamengom z Ria de Janeiro vo finále Interkontinentálneho pohára v katarskej Dauhe. Po nerozhodnom výsledku 1:1 po predĺžení rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom Safonov zneškodnil štyri z piatich pokusov súpera.
Hráči PSG otvorili skóre zásluhou gruzínskeho legionára Chviču Kvaraccheliu po chybe brazílskeho brankára Agustina Rossiho. Flamengo však vyrovnalo z pokutového kopu, ktorú premenil Jorginho po faule na Giorgiana de Arrascaetu. Napriek tlaku PSG v závere nastaveného času aj počas predĺženia sa ani jednému z družstiev nepodarilo streliť rozhodujúci gól.
V penaltovom rozstrele sa spomenutý Safonov ukázal ako hrdina, keď zlikvidoval štyri pokusy Flamenga a zaistil PSG zisk titulu.
Flamengo predtým v turnaji vyradilo Cruz Azul aj Pyramids FC a ukázalo silný a odhodlaný výkon, ktorý však nakoniec nestačil na európskeho šampióna vedeného tréner Luisom Enriquem. Safonov nastúpil v bránke za zraneného prvého brankára Lucasa Chevaliera, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia členka.
Už v 9. minúte futbalisti PSG skórovali, no zásah Fabiána Ruiza „zrušil“ systém VAR pre postavenie mimo hry. Do hry sa dostali aj náhradníci Bradley Barcola a Ousmane Dembélé, ktorí však v rozhodujúcom momente nevyužili svoje šance.
Víťazstvo v Interkontinentálnom pohári je pre PSG významný úspech a potvrdzuje silu tímu na svetovej scéne po boku najlepších klubov z iných kontinentov.