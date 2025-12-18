Hráči PSG získali Interkontinentálny pohár, vo finále sa stal hrdinom penaltového rozstrelu ruský brankár

Matvej Safonov zneškodnil štyri z piatich penált.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Matvej Safonov
Ruský futbalový brankár Matvej Safonov z francúzskeho Paríža Saint-Germain počas penaltového rozstrelu vo finále Interkontinentálneho pohára v katarskej Dauhe proti brazílskemu Flamengu. Foto: SITA/AP
Katar Futbal Futbal z lokality Katar

Záložný ruský branár Matvej Safonov zohral kľúčovú rolu pri víťazstve francúzskeho Paríža Saint-Germain nad brazílskym Flamengom z Ria de Janeiro vo finále Interkontinentálneho pohára v katarskej Dauhe. Po nerozhodnom výsledku 1:1 po predĺžení rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom Safonov zneškodnil štyri z piatich pokusov súpera.

Hráči PSG otvorili skóre zásluhou gruzínskeho legionára Chviču Kvaraccheliu po chybe brazílskeho brankára Agustina Rossiho. Flamengo však vyrovnalo z pokutového kopu, ktorú premenil Jorginho po faule na Giorgiana de Arrascaetu. Napriek tlaku PSG v závere nastaveného času aj počas predĺženia sa ani jednému z družstiev nepodarilo streliť rozhodujúci gól.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V penaltovom rozstrele sa spomenutý Safonov ukázal ako hrdina, keď zlikvidoval štyri pokusy Flamenga a zaistil PSG zisk titulu.

Flamengo predtým v turnaji vyradilo Cruz Azul aj Pyramids FC a ukázalo silný a odhodlaný výkon, ktorý však nakoniec nestačil na európskeho šampióna vedeného tréner Luisom Enriquem. Safonov nastúpil v bránke za zraneného prvého brankára Lucasa Chevaliera, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia členka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Už v 9. minúte futbalisti PSG skórovali, no zásah Fabiána Ruiza „zrušil“ systém VAR pre postavenie mimo hry. Do hry sa dostali aj náhradníci Bradley Barcola a Ousmane Dembélé, ktorí však v rozhodujúcom momente nevyužili svoje šance.

Víťazstvo v Interkontinentálnom pohári je pre PSG významný úspech a potvrdzuje silu tímu na svetovej scéne po boku najlepších klubov z iných kontinentov.

Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federáciaFlamengo Rio de JaneiroParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Interkontinentálny pohár
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk