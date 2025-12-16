Súd rozhodol. Paríž Saint-Germain musí vyplatiť Mbappému astronomickú cifru

Francúzsky pracovný súd rozhodol v prospech bývalej hviezdy klubu Kyliana Mbappého.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Francúzsky pracovný súd v utorok rozhodol, že tamojší futbalový klub Paríž Saint-Germain musí vyplatiť svojmu bývalému útočníkovi Kylianovi Mbappému približne 60 miliónov eur za nevyplatené mzdy a bonusy.

Kapitán francúzskej reprezentácie Mbappé v spore požadoval od svojho bývalého klubu viac ako 260 miliónov eur, zatiaľ čo PSG žiadalo od Mbappého zaplatenie 440 miliónov eur.

Mbappé tiež tvrdil, že parížsky klub nesprávne aplikoval francúzsku právnu klasifikáciu na jeho zmluvu, čo súd odmietol. PSG zatiaľ neoznámil, či sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.

Dvadsaťšesťročný zakončovateľ vlani po siedmich sezónach v PSG, kde strelil 256 gólov v 308 zápasoch, prestúpil do španielskeho Realu Madrid, kde zarába podľa správ ročne 30 miliónov eur.

Viac k osobe: Kylian Mbappé
Firmy a inštitúcie: Paríž Saint-GermainReal Madrid
Okruhy tém: Súdny proces
