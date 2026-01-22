Hráči Manchestru City preplatia fanúšikom sumu vstupeniek na zápas Ligy majstrov, v ktorom potupne podľahli nórskemu FK Bodø/Glimt

„The Citizens“ neuspeli za polárnym kruhom, výsledkovo sa im stále nedarí a aj preto sa futbalisti rozhodli kompenzovať fanúšikom časť nákladov.
Erling Haaland
Nórsky futbalový útočník Erling Haaland z anglického Manchestru City svojsky oslavuje gól do siete Manchestru United v súboji Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Anglický futbalový veľkoklub Manchester City v utorok zažil potupu na ihrisku outsidera, keď na umelom trávniku nórskeho tímu FK Bodø/Glimt prehral za polárnym kruhom 1:3 a skomplikoval si prípadný priamy postup do osemfinále Ligy majstrov.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu mali v hľadisku podporu fanúšikov, ktorí zostali po výkone a prehre svojho tímu sklamaní. „The Citizens“ sa im rozhodli vrátiť aspoň náklady za vstupenky. Nejde o žiadnu závratnú sumu, keďže lístky stáli približne 25 libier, teda necelých 29 eur. A v mrazivom počasí bolo priaznivcov anglického klubu 374, hráči teda musia zložiť pre nich len smiešnu sumičku – necelých 11-tisíc eur.

Malý nórsky klub zaznamenal svoj prvý triumf v ligovej časti prestížnej súťaže. Zaujímavosťou je, že tím sídli v meste s približne 55-tisíc obyvateľmi, takmer všetci by sa teda zmestili na domáci štadión ich utorkového súpera.

Hráči anglického tímu vrátane Bernarda Silvu, Rúbena Diasa, Rodriho či Erlinga Haalanda prostredníctvom stanoviska zdôraznili, že si vážia obrovský záväzok fanúšikov, ktorí cestujú dlhé vzdialenosti v akýchkoľvek podmienkach.

„Naša fanúšikovská základňa pre nás znamená všetko. Sme si vedomí obetí, ktoré naši fanúšikovia prinášajú, keď cestujú po celom svete, aby nás podporili doma aj vonku, a nikdy to neberieme na ľahkú váhu,“ uviedli futbalisti.

Rozhodnutie hráčov aspoň čiastočne kompenzovať priaznivcom ich náklady na spomenutý zápas ocenil aj zástupca oficiálneho fanklubu Kevin Parker. „Fanúšikovia Manchestru City sú pripravení cestovať aj na kraj sveta, aby podporili svoj tím. A posledný zápas nebol výnimka. Bodø nie je ľahko dostupné miesto a teploty pod bodom mrazu činili večer náročným pre všetkých našich priaznivcov,“ uviedol.

Manchester City má aktuálne problém s formou, keďže z ostatných siedmich zápasov zvíťazil len vo dvoch stretnutiach – v treťom kole FA Cupu nad treťoligovým Exeterom a v prvom semifinále Ligového pohára nad Newcastlom United. V Premier League zatiaľ v tomto roku nezvíťazil a po víkendovej prehre 0:2 s mestským rivalom Manchestrom United zaostáva už o sedem bodov za lídrom tabuľky londýnskym Arsenalom.

