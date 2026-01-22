Za „boratky“ do basy. Kazašský súd odsúdil belgických futbalových fanúšikov na päť dní väzenia, lebo sa hrali na Borata

Súd v Kazachstane vo štvrtok oznámil, že odsúdil troch belgických futbalových fanúšikov na krátke tresty väzenia za to, že sa počas zápasu Ligy majstrov prezliekli za filmovú postavu Borata.
Kazašská televízia odvysielala video, na ktorom trojica v hľadisku zápasu medzi FC Kajrat Almaty a belgickým FC Bruggy vystupuje v zelených „boratkách“, preslávených komikom Sachom Baronom Cohenom vo filme o fiktívnom reportérovi z Kazachstanu.
Súd v Astane uviedol, že traja Belgičania dostali päť dní väzenia za narušenie verejného poriadku. Podľa súdu boli opití, vyzliekli sa do spodnej bielizne a pokrikovali, aby na seba upútali pozornosť.
V Kazachstane sa vtipy o Boratovi prijímajú len zriedka, keďže krajina sa už roky snaží bojovať proti obrazu, ktorý o nej komédia z roku 2006 vytvorila. Film „Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa“ vykresľuje Kazachstan ako zaostalý, pričom zároveň implicitne kritizuje Spojené štáty.