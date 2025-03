Hráči českého Třinca veria v ďalší obrat, v sérii proti Sparte prehrávajú už 1:3 na zápasy

Hokejisti úradujúceho českého majstra HC Oceláři Třinec prehrali v piatkovom štvrtom štvrťfinálovom zápase extraligy na svojom ľade s HC Sparta Praha 3:4 po predĺžení a už iba jeden neúspech ich delí od konca sezóny.

Slezania boli veľmi blízko vyrovnania série, keďže ešte 27 sekúnd pred koncom viedli 3:2. Pražania však pri hre bez brankára poslali duel do predĺženia. Vyrovnávajúci gól zaznamenal skúsený útočník Michal Řepík a tretiu výhru tímu z hlavného mesta zabezpečil v 7. minúte predĺženia fínsky legionár Valterri Kemiläinen.

„Myslím si, že sme divákom na štadióne a možno aj tým pri televíznych obrazovkách pripravili nádherný športový zážitok. Pre nás s trpkým koncom, pretože sme si to nechali vziať v poslednej minúte,“ zhodnotil pre web Sport.cz tréner domácich Zdeněk Moták. „Stačí jeden gól, jeden moment a celá séria sa môže otočiť,“ nadviazal na slová kouča dvojgólový útočník Ondřej Kovařčík.

V drese „drakov“ nastúpilo až osem slovenských korčuliarov – obrancovia Patrik Koch s Martinom Marinčinom, útočníci Tomáš Marcinko, Libor Hudáček, Patrik Hrehorčák, Vladimír Dravecký, Miloš Roman a Marko Daňo. Posledný menovaný si do štatistík zapísal dva kanadské body za dve asistencie.

Sparta bude mať prvý postupový mečbal k dispozícii v pondelok 24. marca. Očakáva sa vypredaná O2 Aréna i veľký odpor Třinca, ktorý už neraz dokázal otočiť zle rozbehnuté série. Napríklad vlani v semifinále „draci“ prehrávali so Spartou 0:3 na zápasy, no i tak dokráčali až do finále, v ktorom si vybojovali po ďalšom obrate s Pardubicami už piaty titul v rade.