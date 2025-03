Frühauf si vie predstaviť v príprave na MS aj mladíka Luku Radivojeviča

Oficiálna časť prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na svetový šampionát vo Švédsku a Dánsku (9. – 25. 5.) odštartuje od pondelka 7. apríla, ale už teraz sa niektorými potenciálnym adeptom na dres s dvojkrížom skončila sezóna.

Na druhej strane drvivá väčšina hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy pre účasť v Štokholme a Herningu, ešte naplno zaberá v play-off vo svojich súťažiach alebo sa naň ešte len chystá v zámorí.

Voľní „Švédi aj Česi“

Útočníci švédskeho Leksandu Peter Cehlárik a Marek Hrivík sú najznámejšie voľné mená, z Česka či Slovenska zatiaľ ide o hokejistov ako Matúš Sukeľ, Maxim Čajkovič či Samuel Takáč. Podľa denníka Šport sa konečne rozmýšľa aj smerom k omladeniu tímu. Možno sa dostanú do prípravy aj vekom juniori. Zaujímavý je aj slovenský zápasový rekordér v kanadskej juniorskej súťaži WHL Viliam Kmec.

Na zozname aj Kmec a Radivojevič

„Vila Kmeca máme na širšom zozname, podobne aj Maxima Štrbáka. Ja osobne si viem v určitej konštalácii predstaviť aj ešte mladšieho Luku Radivojeviča. On bude určite stabilný člen reprezentácie v budúcnosti. Uvidíme, či by to už teraz zvládol fyzicky. Podobne tam máme zapísaného Juraja Pekarčíka. O Daliborovi Dvorskom sa nemusíme ani rozprávať. Je veľmi pravdepodobné, že na neho sa bude aj dlhšie čakať, ak by hrali play-off. Takisto sú v zámorí Samuel Honzek, Adam Sýkora, Martin Chromiak, Jakub Demek, Samuel Kňažko a Filip Mešár. Sledujeme všetkých,“ potvrdil asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf pre denník Šport.

Reprezentačný skaut nepriamo naznačil, že sledujú aj útočníka Mariána Studeniča zo švédskeho Färjestadu, ktorý si svojvoľným odchodom z reprezentačného tímu počas vlaňajšej olympijskej kvalifikácie v Bratislave údajne „zatvoril dvere“ do reprezentácie.

O KHL nechce kalkulovať

Na otázku, či do úvahy prichádzajú naďalej aj hráči z KHL vrátane útočníka Adama Ružičku, ktorého vedenie reprezentačného tímu nezavolalo ani raz od jeho „hektického“ konca v NHL a presunu do KHL, Frühauf odpovedal:

„Otázku KHL by som nateraz úplne odložil, skoro všetci hráči sú v play-off, ktoré sa hrá aj počas majstrovstiev sveta. Kalkulovať nejdem. Aj v NHL máme hráčov na hrane play-off, rovnako v AHL máme hokejistov, pri ktorých to nie je jasné. Jedným dychom dodám, že sledujeme všetkých. Sledujeme ich zdravotný stav aj výkony. Nemôžem povedať dopredu, koho konkrétne oslovíme. Bude záležať na tom, kto bude k dispozícii, najmä zo zámoria,“uviedol Peter Frühauf.

Kompletná obmena?

Vedenie národného tímu musí počítať aj s faktom, že počas ôsmich prípravných zápasov sa im môže obmeniť postupne takmer celý tím. „Môže sa to stať, ale hráči, ktorí budú s nami od začiatku, majú menšiu výhodu. Príkladom je Fero Gajdoš, ktorého sme si chceli kedysi otestovať. Nebol v extra plánoch pre šampionát, ale situácia sa vyvinula a on tak bojoval, že sa dostal na dva šampionáty aj do olympijskej kvalifikácie. Chalani, ktorí takto prídu, sa môžu viackrát ukázať. Vidíte, ako hráč reaguje v systéme, pod tlakom, osobnostne mimo ľadu. K tomu nám každý rok vyskočia mená, ktoré nespravia majstrovstvá, ale pomôže im to do ďalších rokov,“ dodal Frühauf pre denník Šport.

Zverenci Kanaďana Craiga Ramsayho začnú svoju skupinovú púť na MS 2025 v Štokholme 9. mája proti domácim Švédom. Nasledovať budú súboje proti Slovincom, Rakúšanom, Francúzom, Kanaďanom, Lotyšom a na záver 20. mája proti Fínom.