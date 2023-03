Home office je trendom hlavne v Bratislavskom kraji, ostatné regióny čelia úniku mozgov

Svetový fenomén home office, ktorý odštartovala pandémia koronavírusu v roku 2020, už dorazil aj na Slovensko.

Týka sa hlavne Bratislavského kraja. Odhalilo to Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré robil Štatistický úrad SR.

Je obľúbeným najmä v Bratislavskom kraji

„Práve práca z domu odhaľuje nízky význam vzdialenosti na dochádzku za prácou v Bratislavskom kraji. Iné kraje vykazujú zatiaľ opačnú tendenciu„, uviedla hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder. Tak, ako sa predpokladalo, takmer 122-tisíc ľudí pracujúcich v Bratislavskom kraji ma bydlisko v inom kraji Slovenska.

Z väčšiny krajov, okrem susedného Trnavského, dochádza za prácou do Bratislavy viac ako štvrtina pracovníkov. Takto sa približujeme k svetovému trendu, keď obyvatelia žijú svoje životy vo vzdialených regiónoch s nižšími životnými nákladmi a svoju prácu v pohodlí vykonávajú práve pre kariérne rozvinutý kraj.

Štúdia Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR, ktorá vznikla na základe údajov zo sčítania, veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov a mapuje migráciu obyvateľov za prácou. Všeobecne platí, že ľudia sa snažia migrovať hlavne do susedných okresov, výnimkou je Bratislavský kraj. Až 89 percent zamestnancov dochadzajucich do Košického kraja ma bydlisko v susednom Prešovskom kraji.

Migrácia za prácou

„Tu možno pozorovať, že tzv. home office tu ešte nie je natoľko aplikovaný. Podobný trend možno pozorovať aj pri dochádzke do ostatných krajov, kde susediace kraje majú vždy výrazne vyšší počet dochadzajucich zamestnancov ako zvyšné kraje„, poukázala Stauder.

V rámci Slovenska dochádza spravidla zo susediacich krajov viac ako 80 percent zamestnancov. Väčšina z nich na to využíva osobný automobil. „Preto je nesmierne potrebný rozvoj cestnej infraštruktúry, aby sa títo zamestnanci mohli do práce dopraviť„, dodala Stauder.

Výrazne viac migrujú do práce muži a osoby s vyšším vzdelaním. Z celkového počtu osôb dochádzajúcich za prácou do iného kraja tvoria ženy len 37 percent a muži 63 percent. Prácu mimo svojho trvalého bydliska si vo veľkej väčšine volia skôr osoby s vyšším vzdelaním. Až na pár výnimiek je vzdelanostná úroveň prichádzajúcich pracujúcich do regiónov rovnaká alebo vyššia ako obyvateľov, ktorí si uvádzajú trvalý pobyt.