Holandsko prispeje 107 miliónov dolárov na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu

Holandsko prispeje 107 miliónov dolárov (približne 90,1 milióna eur) na nákup amerických zbraní podľa Zoznamu prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) v rámci NATO. Ako referuje web United24, uviedol to holandský minister obrany Ruben Brekelmans.
PURL v júli odštartovali americký prezident Donald Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Nový balík vojenskej pomoci má hodnotu približne 499 miliónov dolárov (zhruba 420,2 milióna eur). Holandska vládla oznámila, že na novej dodávke sa podieľa aj Veľká Británia, Nórsko a Švédsko. Amsterdam tiež poskytne Kyjevu simulátory stíhačiek F-16 na výcvik pilotov.
Americká vojenská pomoc Ukrajine vlani klesla o 99 percent
Brekelmans uviedol, že pokračujúce ruské útoky na energetické zariadenia robia podporu protivzdušnej obrany krajiny obzvlášť dôležitou. Dodal, že „preto je veľmi dôležité, aby sme Ukrajinu naďalej podporovali, najmä systémami protivzdušnej obrany“.
Vrámci projektu Nemecká pomoc Ukrajine Berlin dodá Ukrajine ďalších päť rakiet PAC-3 pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Podmienkou je, aby ďalšie krajiny spoločne zhromaždili a dodali ešte 30 rakiet PAC-3, konštatoval nemecký minister obrany Boris Pistorius.