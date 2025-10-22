Holandská polícia zatkla 230 priaznivcov Neapola pred rizikovým duelom Ligy majstrov na pôde PSV Eindhoven

Holandská polícia ešte pred utorkovým duelom Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a SSC Neapol zadržala viac ako 200 fanúšikov talianskeho klubu. Spomenutý súboj označili príslušné inštitúcie za vysoko rizikový.
PSG rozprášilo Leverkusen 7:2, Dembélé po návrate skóroval. Farmaceuti doplatili na otvorenú hru - VIDEO
Polícia uviedla, že veľké skupiny talianskych priaznivcov sa ešte v pondelok večer v centre Eindhovenu dopustili „provokatívneho správania„, čo viedlo k zadržaniu 230 osôb, aby sa predišlo stretom s miestnymi obyvateľmi.
Zadržaní fanúšikovia boli počas noci vypočutí a prepustení s pokutou, no zároveň im bol zakázaný vstup na zápas a do centra mesta. „Všetci zadržaní fanúšikovia s lístkom nesmeli navštíviť zápas,“ uviedla polícia.
Hancko zažil ťažkých 14 minút na Arsenale. Boli sme v hre o body a potom zrazu bum, bum, bum... - VIDEO
Duel sa konal za prísnych bezpečnostných opatrení vrátane preventívnych prehliadok. Polícia vyzvala fanúšikov na pokojné správanie, aby zabezpečila hladký priebeh podujatia.
Podľa zdroja blízkeho zadržaným fanúšikom polícia zasiahla krátko po ich príchode do Eindhovenu. Stalo sa tak ešte predtým, než stihli opustiť parkovisko, kde im oznámila porušenie mestského zákazu veľkých zhromaždení.
La Liga sa rozhodla. Bude sa hrať duel medzi FC Barcelona a Villarrealom v Miami?
Súboj sa napokon skončil hladkým triumfom domácich 6:2, aj keď v prvom polčase prehrávali 0:1.