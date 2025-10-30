Dokážeme prekonať vlastné egá, tvrdí Matovič a apeluje na progresívcov, aby sa pripojili k spoločným protestom – VIDEO

Hnutie Slovensko apeluje na predstaviteľov hnutia Progresívne Slovensko (PS), aby sa pripojili k spoločným opozičným protestom 17. novembra. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia a bývalý premiér Igor Matovič. Situácia na Slovensku je podľa neho vážna a ľudia potrebujú „vidieť svetielko na konci tunela“. Doplnil, že demokratickí voliči opozície potrebujú vidieť, že po budúcich voľbách opozícia spoločne zabojuje, aby súčasná koalícia už nevládla.
Pozvánka na protest
„Preto sme pred desiatimi dňami poslali všetkým demokratickým opozičným stranám list, v ktorom sme predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia, strany Sloboda a Solidarita (SaS), Demokratov a aj Progresívneho Slovenska pozvali, aby sme si 17. novembra spoločne pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu, a aby sme takto ten signál nádeje medzi ľudí vyslali,“ uviedol Matovič. KDH ponuku podľa jeho slov prijalo, podobne aj Demokrati a SaS.
„Bohužiaľ za tých desať dní nám neprišla žiadna reakcia zo strany Progresívneho Slovenska,“ podotkol s tým, že i to je dôvod prečo zorganizovali tlačovú konferenciu.
Symbolické miesta
Matovičovci si podľa jeho slov zarezervovali viacero symbolických miest a námestiach v mestách, kde sa v roku 1989 konali protesty či kde sa tieto udalosti dlhodobo pripomínajú. Spomenul napríklad Trojičné námestie v Trnave, taktiež miesta v Prešove či v Žiline. Matovič tvrdí, že sa dozvedeli, že progresívci si začali v týchto mestách rezervovať iné blízke plochy pre vlastné protesty. Podľa neho to nevyzerá dobre a nepovažuje to za dobrú cestu.
Progresívne Slovensko poprosil, aby urobilo krok späť. Dodal, že toto opozičné hnutie neprosia, aby ich pustilo na svoje protesty. „Neprídete k nedeľnému obedu, keď vás nepozvali,“ poznamenal Matovič. „Mali by sme ľudom ukázať, že dokážeme prekonať vlastné egá,“ doplnil.