Biely dom po smrti muža pri zásahu ICE v Minneapolise vyjadruje ľútosť, vinu pripisuje demokratom

Biely dom v pondelok vyhlásil, že prezident USA Donald Trump nechce, aby na amerických uliciach dochádzalo k zraneniam či úmrtiam, no zároveň po zastrelení ďalšej osoby federálnymi imigračnými agentmi v Minneapolise opäť obvinil z napätia Demokratickú stranu.
„Nikto v Bielom dome vrátane prezidenta Trumpa nechce vidieť, aby ľudia na amerických uliciach boli zranení alebo zabití,“ povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Smrť Alexa Prettiho, ktorého federálni agenti zastrelili v sobotu, označila za „tragédiu“.
Biely dom súcití
„Súcitíme s rodičmi. Ako matka si ani neviem predstaviť túto stratu,“ uviedla Leavittová. Zmierlivý tón však netrval dlho. Hovorkyňa následne obvinila demokratických predstaviteľov Minnesoty z eskalácie napätia po tom, ako Trump nariadil masívne nasadenie agentov Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise.
„Táto tragédia je výsledkom úmyselného a nepriateľského odporu zo strany demokratických lídrov v Minnesote,“ vyhlásila Leavittová s odkazom na guvernéra Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya.
Obvinila ich zo šírenia „lží o federálnych agentoch, ktorí denne riskujú životy pri odstraňovaní najnebezpečnejších nelegálnych migrantov z našich ulíc“.
Konfrontácia s orgánmi
Biely dom zároveň vyzval miestne úrady na plnú spoluprácu s federálnymi úradmi a na vydanie všetkých nelegálnych migrantov zadržiavaných miestnou políciou. Leavittová potvrdila, že Trump v pondelok telefonoval s guvernérom Walzom.
Pretti mal povolenie nosiť zbraň, no dostupné videozáznamy neukazujú, že by ju pred zásahom agentov vytiahol. Leavittová zdôraznila, že Trump podporuje právo nosiť zbraň, no dodala, že každý držiteľ zbrane musí počítať s rizikom pri konfrontácii s orgánmi činnými v trestnom konaní. „To je, žiaľ, to, čo sa v sobotu stalo,“ uzavrela.