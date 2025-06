Hlasovanie o ústave sa má presunúť na september, tri poslanecké kluby žiadajú viac času – VIDEO

Tri poslanecké kluby navrhnú preložiť konečné hlasovanie o novele ústavy na september. Na tlačovej besede to uviedol predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter. Rozprava podľa Richtera ukázala, že je tu potreba novelizácie ústavy. Zdôraznil, že nejdú nikoho obmedzovať, avšak chcú ukotviť ustanovenia zákona o rodine do Ústavy SR.

Koalícia rokuje aj s opozíciou, hľadá podporu mimo vlastných radov

Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, podľa Richtera sa na nich čiastočne dohodli s tými, ktorí majú záujem novelu podporiť, či už ide o poslancov koalície, alebo opozície. Richter zdôraznil, že museli osloviť všetky poslanecké kluby, vzhľadom na to, že koalícia, ktorá má 79 poslancov, nedisponuje ústavnou väčšinou. Dodal, že rokovali s tými, ktorí mali záujem, a rokovania sa čiastočne premietli do pozmeňujúcich návrhov.

„Koalícia má celkovo 79 hlasov, vrátane pána Ferenčáka,“ uviedol Richter, poukazujúc na poslanca koaličného Hlasu, ktorý prišiel s vlastným návrhom na to, aby sa kvórum pri hlasovaní o ústavných zmenách zvýšilo z troch pätín na dve tretiny z celkového počtu poslancov, to znamená z viac ako 90 na viac ako 100 hlasov.

„Jasne sme mu vysvetlili, že to je tak zložitá zmena, že pri kultúrno-etických otázkach sa o tejto zmene nedá vôbec uvažovať,“ uviedol Richter s tým, že takúto markantnú zmenu nie je možné vykonať z večera do rána a s koaličnými partnermi sa zhodli na tom, že to nie je možné. Richter ozrejmil, že Ferenčák je pripravený na ďalšiu komunikáciu a prípadnú podporu návrhu, avšak až v septembri.

KDH sklamalo Smer, diskusia s PS a SaS je podľa Richtera zbytočná

„Kresťanská únia garantuje dvoch poslancov (Anna Záborská a Richard Vašečka). Ostali sme trošku prekvapení, a nepríjemne, z vývoja v KDH,“ skonštatoval Richter s poukázaním na to, že dvaja kresťanskí demokrati, konkrétne František Majerský a František Mikloško, nechcú novelizáciu ústavy podporiť. Pre podporu novely je potrebných viac ako 90 hlasov, v súčasnosti sú ale isté hlasy 89 poslancov.

Dodal, že pri predkladaní novely očakávali plnú podporu od KDH. Majú ale záujem ďalej rokovať a hľadať prienik. Rokovania im tiež ukázali, že akékoľvek ďalšie diskusie s Progresívnym Slovenskom a stranou Sloboda a Solidarita sú bezpredmetné. Zo zvyškom opozície sú ale pripravení ďalej komunikovať.

„Čo sa týka pána Ferenčáka, naďalej s ním budeme rokovať. Medzitým bude mať Hlas ešte snem. Je otázka, ako vzniknú nové personálne veci, ktoré sa týkajú predsedníctva strany. To sú všetko vplyvy, ktoré môžu samotný postoj pána Ferenčáka istým spôsobom ovplyvniť. Ale pre nás je stále vládny poslanec,“ zdôraznil Richter. Kritizoval postoj Františka Majerského z KDH, ktorý deklaroval podporu pre pozmeňujúce návrhy, avšak nie pre návrh ako taký.