Hlasovanie o novele ústavy sa presunulo na septembrovú schôdzu, koalícia by nemala potrebných 90 hlasov

Návrh navrhuje zakotviť do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa by si v prípade schválenia mohli len zosobášené páry.

Mária Pietová Redaktorka domácej redakcie 3 min. čítania Redakčne overené informácie

Poslanci parlamentu počas hlasovania v rámci rokovania pokračujúcej 35. schôdze Národnej rady (NR) SR. Bratislava, 3. jún 2025. Foto: SITA/Kancelária NR SR.