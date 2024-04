Týždeň očami Pavla Urbana: Fico začal riešiť Hlas, tlačí Danka do čela parlamentu

Voľbou Petra Pellegriniho za prezidenta sa zdalo, že je situácia vo vládnej koalícii vyriešená. Začína sa to však pomaly zamotávať. Všetci jej členovia síce zhodne tvrdia, že je všetko v poriadku, ale niektoré vyhlásenia a ambície jednotlivcov môžu situáciu skomplikovať. V hre je aj osud Hlasu-SD

Fico chce Danka v čele parlamentu

Pravdepodobne mnohých zaskočili slová predsedu vlády Roberta Fica, že by bolo najlepšie, ak by sa šéfom parlamentu stal Andrej Danko. Premiér by tak bol zo Smeru, prezident z Hlasu a predseda parlamentu zo Slovenskej národnej strany (SNS). „Takáto trojička, by bola pre Slovensko najlepšia,“ konštatoval Fico.

Jeho slová potvrdili aj ďalší členovia Smeru a samozrejme sa tomuto rozdeleniu nebránili ani u národniarov. O takejto možnosti som písal tesne po predčasných parlamentných voľbách, keď som naznačil kandidatúru Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Samozrejme všetci to popierali, až do zvolenia lídra Hlasu-SD do paláca, ale teraz sa o nej znovu naplno hovorí.