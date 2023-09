Hlas-SD chce regiónom každoročne rozdať miliardu eur, Slovensko sa odnaučilo investovať zo štátnych zdrojov (video)

Strana Hlas-SD v prípade úspechu v parlamentných voľbách chce každý rok rozdať do slovenských regiónov jednu miliardu eur. Takýmto spôsobom chce strana odstrániť regionálne rozdiely.

Vyrovnanie regionálnych rozdielov

Miliarda eur do slovenských regiónov každý rok bude dokonca podmienka strany Hlas-SD pre vstup do novej vlády. Strana Hlas-SD je zároveň pripravená otvoriť diskusiu o zmene volebného systému tak, aby každý okres mal v Národnej rade SR svojho vlastného zástupcu.

„Ak HLAS dostane silný mandát od voličov, aby mohol byť rozhodujúcou a stabilizujúcou zložkou budúcej vlády, spustí Národný plán vyrovnania regionálnych rozdielov, ktorý v horizonte troch volebných období odstráni zásadné a neprijateľné rozdiely v kvalite života v rôznych častiach Slovenska. Súčasťou tohto plánu bude miliarda eur ročne, preinvestovaná v slovenských regiónoch na kľúčové projekty. Na Slovensku sa musí začať konečne budovať a stavať, nielen udržiavať a plátať diery,“ vyhlásil líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Pokračoval s tým, že plán investovania miliardy eur pre slovenské regióny by mal fungovať minimálne dvanásť rokov. Každoročnú miliardu eur pre investície do slovenských regiónov musí podľa Pellegriniho budúca vláda nájsť aj na úkor vyššieho deficitu štátneho rozpočtu.

Potrebujeme aj štátne peniaze

„Každý rok budeme žiadať, aby sme na odstránenie regionálnych rozdielov vyčlenili jedno percento hrubého domáceho produktu. To znamená viac ako jedna miliarda eur každý rok by smerovala zo štátneho rozpočtu na investície v regiónoch,“ podotkol Pellegrini. Podľa neho miliarda eur pre regióny bude nad rámec bežnej konsolidácie.

„Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Ak sa napríklad ukáže, že budúci rok náš deficit by mal dosiahnuť hodnotu 4,5 percenta, tak my oznámime, že bude 5,5 percenta, pretože o jedno percento navýšime tento deficit. Pôjde o investície, a nie o prejedené prostriedky. Miliardu eur nedokáže tento štát dodatočne vybrať na daniach, ani dodatočne niekde vyškrtať,“ dodal Pellegrini.

Predseda strany pritom nehovorí o eurofondoch, ktoré budú môcť regióny čerpať aj v budúcnosti, ale o ďalšej miliarde eur zo štátnych peňazí.

„Všade tam, kde nemôžeme použiť plán obnovy alebo eurofondy, potrebujeme aj štátne peniaze, pretože táto republika sa odnaučila investovať zo štátnych zdrojov a spoliehame sa iba na eurofondy, ktoré sme si ešte skomplikovali tak, že ich nevieme čerpať,“ zdôraznil Pellegrini.

Dobudovanie základnej infraštruktúry

Ekonomický expert strany Hlas-SD Kamil Šaško zdôraznil, že napriek katastrofálnemu stavu verejných financií sú investície do regionálneho rozvoja nevyhnutné.

„Miliarda eur ročne v regiónoch znamená urýchlené dobudovanie základnej infraštruktúry vidieckych oblastí. Hlas považuje za prioritu pre bežný život človeka, aby mal vo svojej obci vodovody, kanalizáciu, aby jazdil po bezpečných cestách či mostoch a aby bol jeho majetok zabezpečený napríklad proti povodniam,“ dodal Šaško.

Ak bude strana Hlas-SD súčasťou novej vlády, chce rokovania kabinetu znova realizovať v slovenských regiónoch. Strana sľubuje dva rokovania vlády za volebné obdobie v každom jednom slovenskom okrese.

„Vláda a jej predseda sa nesmú tváriť, že pojedli všetku múdrosť sveta a dokážu regionálne problémy riešiť od zeleného stola v Bratislave. Práve na výjazdových zasadnutiach majú ministri možnosť počúvať starostov, primátorov, miestnych podnikateľov, kultúrne spolky, ale aj ľudí priamo na uliciach,“ dodal Pellegrini.

Musia vedieť, kto ich zastupuje

Strana Hlas-SD je presvedčená, že slovenské okresy musia dostať skutočné slovo v celoštátnej politike. Ľudia v nich podľa strany musia vedieť, kto ich zastupuje a čo pre nich skutočne urobil.

„Preto sme pripravení po voľbách otvoriť diskusiu o zmene volebného systému tak, aby každý jeden okres mal v Národnej rade SR svojho poslanca,“ konštatoval Pellegrini.

Jeho strana by súhlasila s tým, že 75 poslancov národnej rady by vzišlo z klasického volebného hlasovania a 75 poslancov by si občania zvolili zo svojich okresoch.

„Privítali by sme zmiešaný volebný systém tak, aby mal v budúcnosti každý jeden okres svojho voleného zástupcu,“ uzavrel Pellegrini.