Herec Pavel Trávniček musel podstúpiť ďalšiu operáciu, princ z legendárnej Popolušky bol na sále štyri hodiny

Český herec Pavel Trávniček musel podstúpiť ďalšiu operáciu srdca. Ako ďalej informuje portál Aha!, zákrok bol komplikovaný a princ z legendárneho filmu Tri oriešky pre Popolušku bol na operačnej sále až štyri hodiny. Už pred samotnou operáciou avizoval, že to nebude nič jednoduché. „Je to zložitá akcia,“ zveril sa českým médiám.
Speváčka Lucie Bílá zverejnila mrazivú fotografiu, jej partner musel ísť na operáciu
Zdá sa, že 75-ročný herec sa bude zo zákroku zotavovať dlhšie, pretože jeho manželka Monika na sieti Instagram oznámila, že všetky plánované akcie musia byť zrušené. „Je hospitalizovaný už od 30. decembra a všetci veríme, že bude čo najskôr v poriadku,“ uviedla v dobe operácie pre spomínaný web.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
České médiá priblížili, že Trávniček sa musel operačnému zákroku podrobiť pol roka po tom, čo mu bol pre silnú arytmiu voperovaný kardiostimulátor a jeho zdravotný stav sa mal zhoršiť po prekonanom zápale priedušiek a preto musel znovu pod nôž. „Všetko prebehlo podľa plánu, modlím sa, aby bol Pavel v poriadku,“ vyjadrila sa Monika Trávničková pre Aha!.