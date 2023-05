Heger: Sulík s Matovičom pokračujú v tom, čo im tri roky išlo najlepšie – v hádkach (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič pokračujú v tom, čo im tri roky išlo najlepšie – v hádkach.

Povedal to Eduard Heger (Demokrati) vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Odpovedal tým na otázku poslanca Juraja Šeligu (Demokrati), čo hovorí na to, ako mu Matovič a Sulík „nakladali“.

„Jasne len ukázali, akí sú. Dvaja páni svojimi hádkami spustili celú koaličnú krízu, ktorá tu trvá už tri roky a pokračujú v tom, čo im ide najlepšie – práve v tých hádkach. A k tomuto chcem priniesť alternatívu,“ povedal Heger.

Zároveň dodal, že cíti úľavu, že už nebude musieť riešiť koaličné hádky, a tiež slobodu ísť do kampane a zabojovať za veci, ktoré považuje za správne. Do 15. mája, keď by mala prezidentka vymenovať úradnícku vládu, ho podľa jeho slov čaká ešte veľa práce. V utorok sa má v parlamente schvaľovať školský zákon ako veľmi dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Verím, že poslanci budú zodpovední a podporia tento zákon v parlamente,“ povedal. V stredu čaká Hegera Bezpečnostná rada SR.