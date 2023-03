Heger podľa Pellegriniho nemá kontrolu nad tým, čo sa deje v parlamente. Každý si vraj robí, čo chce (video)

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini si myslí, že koalícia už nefunguje. Prekvapuje ho, že poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati) hovorí o stretnutiach koaličnej rady, keďže koaličná zmluva už vypršala a už ani nemá s kým fungovať.

V parlamente si podľa neho niekoľko mesiacov pred voľbami každý robí čo chce, a premiér absolútne nemá kontrolu nad tým, čo sa tam deje. Pellegrini to povedal na štvrtkovej tlačovej besede.

NR SR momentálne funguje podľa predsedu Hlasu-SD spôsobom, ktorý je nebezpečný pre Slovensko a jeho chod a budúcnosť, a je bez akejkoľvek kontroly.

„Častokrát sú emócie viac ako argumenty, a preto poprechádza ešte do konca septembra podľa mňa kadečo,“ vraví Pellegrini. Myslí si, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala pritvrdiť pri vracaní zákonov a vracať ich intenzívnejšie a častejšie. Myslí si, že by tak mohla ukázať, že je jediná, ktorá môže zastaviť parlamentnú legislatívnu smršť.