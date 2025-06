Heger nikdy nebol hrdina. Neočakávam, že by nabral odvahu a v mojej veci sa ospravedlnil, hovorí Pčolinský - VIDEO

Po tom, ako Špecializovaný trestný súd (ŠTS) oslobodil exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského spod obžaloby, brat exšéfa SIS a zároveň bývalý poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský žiada expremiéra Eduarda Hegera (Demokrati) o verejné ospravedlnenie.

„Edko, kedy sa verejne ospravedlníš tak ako si sľúbil a dal slovo chlapa a vtedy aj premiéra? Chcem ti pripomenúť, že v čase, keď môj brat bol nezákonne vo väzbe si sľúbil, že sa verejne ospravedlníš, ak ho nejaký súd oslobodí spod obžaloby a ukáže sa, že jeho obvinenie bolo vykonštruované. Keďže Špecializovaný trestný súd tak po dlhých 4 rokoch a zložitom dokazovaní urobil, očakávam, že tak verejne urobíš aj ty a dodržíš slovo. Alebo sa ti to teraz veľmi nehodí, keďže nereaguješ na súkromné správy? Čakám na tvoju odpoveď,“ odkázal Peter Pčolinský Hegerovi na sociálnej sieti.

Demokrati sú ticho

„Neviem o tom, že by to bol právoplatný rozsudok, takže si ešte trošku počkáte,“ reagoval v komentároch pod statusom Pčolinského jeden z členov strany Demokrati.

Pčolinský mu ale nič nedaroval a oponoval ostrým komentárom. „Kažimír je tiež neprávoplatne odsúdený a mali ste k tomu koľko mediálnych výstupov? Koľko vyhlásení??? Ale keď je môj brat oslobodený, tak držíte hubu, lebo sa vám to nehodí do vašej chorej mantry…“, kritizoval Pčolinský.

Heger nebude mať odvahu

Nedávno bol hosťom v štúdiu agentúry SITA bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský, ktorého sme sa pýtali na to, či očakáva ospravedlnenie od Hegera.

„Čo sa týka Eduarda Hegera, on pri jednom zo stretnutí, keď bol predseda vlády, povedal za prítomnosti iných ľudí môjmu bratovi, že keď akýkoľvek súd povie, že som nevinný, takže sa ospravedlní. A akýkoľvek znamená aj prvostupňový,“ povedal v úvode Pčolinský.

„Eduard Heger nikdy nebol a nie je žiadny hrdina, to znamená, že ani ja osobne neočakávam, a poznám sa s ním celkom dobre a nikdy sme nemali žiadny spor, ale neočakávam, že by nabral odvahu a sa v tejto veci ospravedlnil, pretože naozaj by si rozbili tú mantru, ktorú používajú. Myslím si, že sa neospravedlní ani v prípade, že by došlo k druhostupňovému rozhodnutiu súdu,“ skonštatoval Pčolinský.

Politici prípad nechcú komentovať

Okolo správy o oslobodení Pčolinského spod obžaloby panuje veľké ticho a politici sa zdráhajú komentárov. „To ticho je sčasti prekvapujúce a sčasti nie je, pretože čo by hovorila opozícia, že mýlili sme sa?“ pýtal sa v tejto súvislosti exriaditeľ SIS.

„Koalícia sa zas zaoberá v tejto chvíli sama sebou, takže si nevšíma v podstate asi najzávažnejšiu kauzu minulého volebného obdobia, ktorá sa ich osobne netýka, ale v podstate mala asi najväčší vplyv na dianie a možno aj na volebný výsledok,“ doplnil tiež Pčolinský s tým, že pár slov by politici tomuto prípadu mohli venovať.

Agentúra SITA získala reakciu k prípadu od bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej aj bývalého ministra vnútra Romana Mikulca. Obaja uviedli, že táto vec ešte nie je uzavretá, čakajú na definitívny výsledok a ako to dopadne na Najvyššom súde. Progresívne Slovensko uviedlo, že rešpektuje rozhodnutie súdu.

„Ja si myslím, že pani Kolíková s Mikulcom iba ťahajú čas a potom nepovedia nič, maximálne sa zmôžu na to, že rešpektujú rozhodnutie súdu. Ale dobre, pani Kolíková to nejako extra v tých časoch verejne neriešila, aspoň som to ja neregistroval z Leopoldova, kdežto Roman Mikulec sa začína v poslednej dobe opúšťať a pridáva komentáre, ktoré sú absolútne nemiestne. No čo už, od neho sa nedá možno viacej čakať. Takže nejaké zvláštne očakávania v tejto chvíli a ani nejaké zmysluplné komentáre tu neprichádzajú do úvahy,“ uzavrel Pčolinský.