Pčolinský: Väzbu by si mali skúsiť všetci tí, ktorí tam posielajú iných, aby vedeli, čo to naozaj je - ROZHOVOR

Špecializovaný trestný súd oslobodil bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského spod obžaloby. V rozhovore sme sa exšéfa SIS pýtali ako vníma verdikt súdu a zároveň to veľké ticho, ktoré panuje okolo celého prípadu.

Pčolinský čelili obvineniu pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Už od roku 2021 sa však hovorilo o tom, že ide o vykonštruovaný proces, bolo teda rozhodnutie súdu pre bývalého šéfa SIS akousi satisfakciou?

„Istotne áno. Trvalo to v podstate štyri roky kým som sa dopracoval k relevantnému, meritórnemu rozhodnutiu, zatiaľ prvostupňovému. Ale aj z toho, čo hovoril sudca a aj z toho, ako poznám súdny spis a výpovede svedkov, a aktivitu prokurátora, tak pevne verím, že aj odvolací súd rozhodne rovnako a budem oslobodený spod obžaloby aj na druhom stupni,“ hovorí v úvode Pčolinský.

Pol roka v kolúznej väzbe

Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 11. marca 2021. Dôvodom boli údajné podozrenia z korupcie. Vtedajší šéf SIS mal vraj zobrať úplatok od podnikateľa Zoroslava Kollára.

V pozícii kľúčového svedka vypovedal jeho niekdajší podriadený – bývalý námestník SIS Boris Beňa. Ako vnímal Pčolinský toho času tieto obvinenia? „Vnímal som to ako cennú životnú skúsenosť, ktorá teda nebola príjemná, ale vnútorne ma posilnila. Bohužiaľ mala negatívny dopad na mojich blízkych, na moje meno. Mne sa v zásade už nikdy nepodarí nejakým spôsobom sa očistiť, ale verím, že aspoň budem mať papier, že som oslobodený spod obžaloby a skutok som nespáchal,“ hovorí Pčolinský.

„Od začiatku som vedel, že tento skutok tak, ako je popísaný, je absolútny nezmysel. Postupom času, ako pribúdali výsluchy svedkov a listinné dôkazy som mal z toho čoraz lepší pocit, pretože boli v môj prospech,“ uviedol ďalej.

Pčolinský strávil v kolúznej väzbe v Leopoldove šesť mesiacov. „Väzbu by si mali skúsiť aspoň na pol roka všetci tí, ktorí posielajú iných do väzby, aby vedeli, že čo to je naozaj. Možno potom by s tým inštitútom narábali inak,“ vyhlásil v tejto súvislosti exšéf SIS.

Teatrálne zatýkanie komandom NAKA

Vtedajšia opozícia na čele so Smerom-SD toho času kritizovala teatrálne zatýkania a vykopávanie dverí, ktoré vykonávali príslušníci NAKA často aj za prítomnosti médií. V prípade Pčolinského komando NAKA vtrhlo o piatej hodine ráno do jeho bytu a násilím vypáčili dvere. V byte boli v tom čase aj jeho manželka a dcéra. Obe niesli policajný zásah psychicky veľmi zle a bola to pre nich traumatizujúca udalosť.

„Zásah, to zadržiavanie bolo absolútne neadekvátne, pretože ja som sa zdržiaval celý čas na území Slovenskej republiky, nikde som neutekal, každý deň som chodil do práce, to znamená, že stačilo ma zavolať na výsluch a doručiť mi uznesenie o vznesení obvinenia,“ hovorí Pčolinský.

„Vzhľadom na to, že tam bolo maloleté dieťa, dcéra mala vtedy 10 rokov, to bolo úplne nevhodné. Nehovoriac o tom, že ja som potom z prostredia tej zásahovej skupiny získal informácie, že predtým špekulovali o tom, že keďže bývam na prízemí, že aby sa dostali do bytu, tak odpália výbušninou sklenené okná,“ prezradil ďalej. „Myslím si, že tí páni, ktorí boli u mňa doma, ak teda ešte pôsobia v bezpečnostných zložkách, by mali možno opätovne podstúpiť psychotesty, prípadne rovno odísť z policajného zboru,“ odkázal Pčolinský.

Bezpečnostný expert Juraj Zábojník toho času tiež kritizoval spôsob zadržania Pčolinského, ktorý ako šéf SIS mal vlastnú ochranku, takže mohlo prísť aj k vážnej konfrontácii medzi príslušníkmi NAKA a jeho ochrankou.

Pčolinský vníma teatrálne zásahy NAKA z toho obdobia ako absolútne zbytočný cirkus. „V tých rokoch išlo častokrát najmä o divadlo pre médiá a samozrejme aj o zastrašovaciu metódu vo vzťahu k iným ľuďom, voči ktorým ešte neboli vykonané nejaké invazívne úkony, pretože mnohí sa pri takýchto veciach zosypali. Myslím si, že chlapci a dievčatá z Račianskej ulice nezvládali záplavu hormónov a pocit moci, ktorú v danom momente mali,“ skonštatoval exšéf SIS.

Politici prípad nechcú komentovať

Okolo správy o oslobodení Pčolinského spod obžaloby panuje veľké ticho a politici sa zdráhajú komentárov. „To ticho je z časti prekvapujúce a z časti nie je, pretože čo by hovorila opozícia, že mýlili sme sa?“ pýtal sa v tejto súvislosti exriaditeľ SIS.

„Koalícia sa zas zaoberá v tejto chvíli sama sebou, takže si nevšíma v podstate asi najzávažnejšiu kauzu minulého volebného obdobia, ktorá sa ich osobne netýka, ale v podstate mala asi najväčší vplyv na dianie a možno aj na volebný výsledok,“ doplnil tiež Pčolinský s tým, že pár slov by politici tomuto prípadu mohli venovať.

Bývalý riaditeľ SIS za pol roka stráveného vo väzbe žiada od štátu odškodné. „Uplynulé štyri roky spôsobili veľmi negatívny zásah do môjho súkromného aj profesionálneho života, aj do vnímania mojej osoby vo verejnosti a samozrejme mi to prinieslo aj nemalé ekonomické škody. Keďže išlo o nesprávny úradný postup a nezákonný, tak sa samozrejme budem domáhať súdnou cestou odškodnenia,“ povedal Pčolinský.

V rozhovore s Vladimírom Pčolinským sa ďalej dozviete: