To, čo Zoroslav Kollár hovorí, je pre mňa kríženec Wikipédie a Občianskeho tribunálu, vyhlásil Pčolinský - VIDEO

Špecializovaný trestný súd oslobodil bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského spod obžaloby.

So Zoroslavom Kollárom sa stretol raz v živote

Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 11. marca 2021. Dôvodom boli údajné podozrenia z korupcie. V pozícii kľúčového svedka vypovedal jeho niekdajší podriadený – bývalý námestník SIS Boris Beňa, ktorý tvrdil, že vtedajší šéf SIS mal vraj zobrať úplatok od podnikateľa Zoroslava Kollára.

„Toto tvrdil Boris Beňa. Zoroslav Kollár to vyslovene a doslova popieral. Ja som sa so Zoroslavom Kollárom reálne stretol, takže som sa s ním aj rozprával, raz v živote. Potom, ako bol prepustený z väzby v roku 2022, som sa ho pýtal (a samozrejme tam boli aj svedkovia), že čo sa stalo medzi ním a Ľudovítom Makóm. V skratke poviem, že on mi do očí povedal, že on Makóovi nedal nikdy ani 10 centov. To, že o tri mesiace vypovedal zase už inak, to je druhá vec. Pre mňa už len z toho titulu, že niečo vám povie do očí a potom niečo druhé urobí, je to absolútne nedôveryhodný človek,“ vyjadril sa Pčolinský o známom konkurznom právnikovi.

Vodu káže, víno pije

A ako vníma, že Zoroslav Kollár vstúpil do politiky, založil si občianske združenie Právo na pravdu, a aktívne komentuje politické dianie na Slovensku?

„Je to také paradoxné, že on, ktorý bol celé roky súčasťou toho systému, tých oligarchických štruktúr, aj vzhľadom na jeho vzťahy a aktivity, tak je paradoxné, že on, ktorý napríklad teraz chce zrušiť Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá tiež samozrejme aj v tejto mojej veci sa jej predstavitelia veľmi hlúpo a bez znalosti veci vyjadrovali; tak tú chce zrušiť, lebo že zasahuje do politiky. A on zároveň sám si založil občianske združenie Právo na pravdu, ktoré tiež reálne zasahuje do politiky. Takže vodu káže, víno pije,“ kritizoval Pčolinský.

„Bol takou istou súčasťou toho oligarchického systému na Slovensku, ako aj tí ostatní, na ktorých teraz začína ukazovať prstom. To je tak pokrytecké. Navyše aj obsahovo to, čo hovorí, je naozaj pre mňa taký kríženec Wikipédie a Občianskeho tribunálu. Takže verím, že žiaden normálne uvažujúci človek sa nebude ani nejakým spôsobom hlbšie zaoberať tým, čo Zoroslav Kollár hovorí,“ odkázal exšéf SIS.