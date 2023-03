Heger usvedčil sám seba z podvodu na voličoch, tvrdí strana Hlas-SD

Eduard Heger by mal po svojom odchode z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vytvoriť podmienky na menovanie úradníckej vlády a čo najskoršie vypísanie predčasných volieb, apeluje strana Hlas-SD na predsedu vlády. Ešte stále je v hre júlový termín. Podľa Hlasu Hegerov nočný status na sociálnej sieti ukázal, prečo bolo potrebné schváliť septembrový termín volieb.

Podvod na voličoch

„Jeho rozhodnutie zverejniť status tesne pred polnocou ho usvedčuje z podvodníctva, pretože sa bál, že ak by to bolo ráno, mohli by sme ešte hovoriť o skrátení volebného obdobia a vymenovaní úradníckej vlády. Heger týmto krokom usvedčil sám seba z podvodu na voličoch. Začať podvodom a hovoriť druhým dychom o demokratoch je výsmechom demokracie samotnej,“ uviedla ďalej strana Hlas-SD.

Podľa Hlasu má dnes krízou zmietané Slovensko na čele premiéra, ktorému chýba politická príslušnosť i podpora v parlamente, ktorá by reflektovala výsledky parlamentných volieb. Poukázali tiež, že Heger má na starosti dva rezorty, ktoré majú významný vplyv na životy ľudí.

Chaos a marazmus

„Jeho odchod z OĽANO, ktorý sprevádza potlesk Matoviča, potvrdzuje len chaos a marazmus, v ktorom sa Slovensko ocitlo,“ myslí si strana. Hlas tiež dáva uvedené do pozornosti prezidentke i strane Sloboda a Solidarita (SaS). Dúfa, že sa k tomu vyjadria. „Stále je čas na zostavenie úradnickej vlády a júlové voľby,“ uviedol Hlas-SD.

Podotkol, že rezorty financií a zdravotníctva sa nachádzajú v rukách človeka, ktorého nezaujíma zdravie ani osudy ľudí na Slovensku, ale výlučne jeho politická stolička.

Výťah pre odídencov

„Stal sa len výťahom pre odídencov od Matoviča, ktorí mu po celé tri roky slúžili a podporovali ho v rozvrate štátu. Týmto ľuďom okolo Hegera nejde o Slovensko, ale len ako prežiť v podvode na voličoch. Okamžitá gratulácia Matoviča pod nočným statusom Hegera je smutnou symbolikou temných časov a naznačuje len, ako vrátiť Matoviča po voľbách do riadenia štátu,“ píše strana v stanovisku.

Heger je podľa nich stelesnením zlyhania, ktoré s ním ľudia zažili i temnej minulosti jeho materskej garnitúry.