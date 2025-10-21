Havarovaná lanovka v Lisabone mala chybné lano, tvrdí oficiálne vyšetrovanie

Haváriu lanovky v portugalskom Lisabonu, pri ktorej zahynulo 16 ľudí, spôsobilo chybné lano. Vyplýva to z vyšetrovania, ktorého oficiálne závery zverejnili v pondelok. Vyšetrovanie zároveň vydalo odporúčanie, aby všetky mestské vozidlá zostali mimo prevádzky, kým nepotvrdia ich bezpečnosť.
Nehoda z 3. septembra, pri ktorej sa „pohľadnicová“ električka Gloria z 19. storočia po páde z koľají zrútila do budovy, šokovala portugalské hlavné mesto a odhalila obavy o bezpečnosť obľúbenej, no starnúcej turistickej atrakcie.
Portugalsko smúti, pri havárii pozemnej lanovky v Lisabone zomrelo 16 ľudí – FOTO
Portugalský úrad pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF) v správe zverejnenej tri dni po tragédii napísal, že krátko pred incidentom sa odpojilo lano spájajúce dve kabíny lanovky. Udialo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo lano prešlo vizuálnou kontrolou.
Predbežná správa GPIAAF zverejnená v pondelok uviedla, že lano nespĺňalo štandardy stanovené mestským dopravným operátorom CCFL. „Lano nespĺňalo platné špecifikácie CCFL pre použitie v električke Gloria,“ uvádza sa v 35-stranovej správe.
Ostatné mestské pozemné lanovky sú od nehody mimo prevádzky a GPIAAF uviedla, že by to tak malo zostať dovtedy, kým inšpektori nepotvrdia, že majú brzdové systémy „schopné znehybniť kabíny v prípade pretrhnutia lana“.
Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO
Tri lisabonské pozemné lanovky sú obľúbené u turistov aj miestnych obyvateľov. Pozemná lanovka Glória je najznámejšou v meste. Do prevádzky ju uviedli v roku 1885.
Spomedzi 16 obetí nehody boli 11 cudzinci. Zranených bolo aj približne 20 ľudí, vrátane najmenej 11 cudzincov.