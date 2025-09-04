Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO

Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, havarovala v stredu podvečer.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
APTOPIX Portugal Streetcar Derailed
Hasiči nesú telo osoby na nosidlách na mieste vykoľajenej električky v Lisabone, Portugalsko, streda, 3. septembra 2025. Foto: SITA/AP
Počet obetí havárielanovky v hlavnom meste Portugalska Lisabone stúpol na 17. „Zatiaľ nemáme informácie, že by medzi obeťami, respektíve zranenými, boli slovenskí občania,“ uviedol pre agentúru SITA veľvyslanec SR v Portugalsku Tibor Králik.

Ako spresnil, na základe informácií Úradu civilnej ochrany Portugalska sú medzi zranenými a prevezenými do nemocnice štyria občania Portugalska, dvaja občania Nemecka, dvaja občania Španielska a po jednom pochádzajú z Kórey, Kapverd, Kanady, Talianska, Francúzska, Švajčiarska a Maroka. Maročan medzičasom zomrel v nemocnici. „Štátne príslušnosti štyroch osôb nie sú zatiaľ určené,“ podotkol veľvyslanec.

V stredu podvečer v Lisabone sa vykoľajila pozemná lanovka. Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, havarovala zhruba 15 minút po osemnástej. „Tragédia, akú naše mesto ešte nezažilo,“ povedal starosta Lisabonu Carlos Moedas.

Portugalské úrady vyhlásili na štvrtok deň národného smútku. Všetky obete boli vytiahnuté z trosiek, uviedol predstaviteľ záchranárov Tiago Augusto a dodal, že medzi obeťami sú aj cudzinci. Tri lisabonské pozemné lanovky sú obľúbené u turistov aj miestnych obyvateľov. Pozemná lanovka Glória je najznámejšou v meste. Do prevádzky ju uviedli v roku 1885.

