Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO

Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až 220 klientov.
Nové dispozičné usporiadanie
„Ide v poradí o 66 klientske centrum na Slovensku. Moderné pracovisko vzniklo po rozsiahlych stavebných a interiérových úpravách časti budovy Okresného úradu Senica a priľahlého policajného pracoviska,“ povedal minister vnútraMatúš Šutaj Eštok.
Rekonštrukcia zahŕňala nové dispozičné usporiadanie priestorov, výstavbu sadrokartónových priečok so zvukovou izoláciou, inštaláciu podhľadov s tepelnou izoláciou, osadenie nových hliníkových okien s trojsklom a zasklených stien. Modernizácia sa dotkla aj všetkých technických rozvodov.
Komplexné služby na jednom mieste
„Otvorením klientskeho centra v Senici pokračuje rezort v plnení záväzku sprístupniť kvalitné a efektívne služby štátnej správy v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenska,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.
Klientske centrum bude podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra poskytovať komplexné služby na jednom mieste. Od dokladov a evidencie vozidiel cez cestnú dopravu, životné prostredie a živnostenské podnikanie až po agendu všeobecnej vnútornej správy, matrík a hlásenia pobytu. Priestory dopĺňa priestranná čakáreň, nové sociálne zariadenia, vyvolávací systém, bezbariérový vstup a dostupné parkovanie pre verejnosť.