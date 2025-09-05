Senica má nové klientske centrum Okresného úradu, otvorilo ho ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO, FOTO

Ľudia si tak všetko vybavia na jednom mieste.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
MV SR: Nové klientske centrum OÚ v Senici
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (v popredí) počas oficiálneho otvorenia klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) v Senici, ktoré od 1. septembra poskytuje verejnosti služby v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Senica, 5. september 2025. Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR
Senica Regionálne správy Regionálne správy z lokality Senica

Ministerstvo vnútra v piatok otvorilo klientske centrum Okresného úradu v Senici. Svoje služby verejnosti poskytuje v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Denne by malo podľa odhadov obslúžiť 200 až 220 klientov.

Nové dispozičné usporiadanie

„Ide v poradí o 66 klientske centrum na Slovensku. Moderné pracovisko vzniklo po rozsiahlych stavebných a interiérových úpravách časti budovy Okresného úradu Senica a priľahlého policajného pracoviska,“ povedal minister vnútraMatúš Šutaj Eštok.

Rekonštrukcia zahŕňala nové dispozičné usporiadanie priestorov, výstavbu sadrokartónových priečok so zvukovou izoláciou, inštaláciu podhľadov s tepelnou izoláciou, osadenie nových hliníkových okien s trojsklom a zasklených stien. Modernizácia sa dotkla aj všetkých technických rozvodov.

MV SR: Nové klientske centrum OÚ v Senici
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (druhý zľava) počas oficiálneho otvorenia klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) v Senici, ktoré od 1. septembra poskytuje verejnosti služby v zrekonštruovaných priestoroch na Vajanského ulici. Senica, 5. september 2025. Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Komplexné služby na jednom mieste

„Otvorením klientskeho centra v Senici pokračuje rezort v plnení záväzku sprístupniť kvalitné a efektívne služby štátnej správy v modernom a dôstojnom prostredí pre všetkých občanov Slovenska,“ pripomenul splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák.

Klientske centrum bude podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra poskytovať komplexné služby na jednom mieste. Od dokladov a evidencie vozidiel cez cestnú dopravu, životné prostredie a živnostenské podnikanie až po agendu všeobecnej vnútornej správy, matrík a hlásenia pobytu. Priestory dopĺňa priestranná čakáreň, nové sociálne zariadenia, vyvolávací systém, bezbariérový vstup a dostupné parkovanie pre verejnosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Matúš Šutaj EštokMichal Kaliňák
Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SROkresný úrad Senica
Okruhy tém: Klientské centrum Minister vnútra SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk