Hasiči zasahovali pri požiari v Staškove, mužovi vybuchla plynová bomba v rukách

Hasičov a rýchlu zdravotnú pomoc zavolala suseda, ktorá počula výbuch a vyrazené sklá okien.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hasiči, nehoda, Jahodná
Foto: www.facebook.com
Mužovi vybuchla v rukách plynová bomba a nasledoval požiar. Informoval o tom portál Žilinak.sk. Nehoda sa stala v obci Staškov v popoludňajších hodinách. Ako portál spresnil, na tiesňovej linke bol krátko pred 14:00 nahlásený požiar budovy a operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru na miesto ihneď vyslalo posádky hasičov zo staníc v Čadci a Turzovke s tromi kusmi protipožiarnej techniky.

Podľa informácií portálu požiar vznikol pre uniknutý plyn z plynovej bomby. Plyn sa vznietil, keď ju muž vymieňal. Výbuch pritom mužovi spôsobil viaceré zranenia. Aj napriek popáleninám tváre a rúk mal muž horiacu bombu vyniesť na dvor, vrátiť sa a následne hasiť drevený obklad, ktorý sa vznietil. Hasičov a rýchlu zdravotnú pomoc zavolala suseda, ktorá počula výbuch a vyrazené sklá okien. Muž by mal byť podľa portálu Žilinak.sk mimo ohrozenia života. Počas výbuchu sa poškodil interiér domu, presné škody zatiaľ nie sú vyčíslené.

Firmy a inštitúcie: Hasičský a záchranný zbor
Okruhy tém: Nehoda Požiar

