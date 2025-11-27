Hasiči zasahovali pri požiari rodinného domu v Rakúsoch, zásah ukončili po takmer štyroch hodinách

Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, predbežná škoda bola vyčíslená na 60-tisíc eur.
Požiar
Požiar rodinného domu v Košiciach - Barci. Foto: ilustračné, www.facebook.com
Hasiči v noci zasahovali pri požiari rodinného domu v osade v obci Rakúsy v Kežmarskom okrese. Ako informoval agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, pri požiari sa nikto nezranil.

Zásah ukončili hasiči po takmer štyroch hodinách. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, predbežná škoda bola vyčíslená na 60-tisíc eur.

Požiar bol nahlásený krátko pred polnocou. Na mieste zasahovalo päť hasičov z kežmarskej stanice a sedem dobrovoľných hasičov z Rakús a Spišskej Belej dokopy so štyrmi kusmi techniky.

„V tesnej blízkosti boli ďalšie dve stavby. Pri požiari bol nasadený C prúd,“ popísal operačný dôstojník. Priestory boli monitorované termokamerou, po likvidácii a záverečnom prieskume hasiči ukončili zásah krátko pred pol štvrtou ráno.

