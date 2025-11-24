Horela rekreačná chata, pred plameňmi utekalo 30 ľudí

Požiar zachvátil strechu a štítovú stenu.
Päť jednotiek hasičov bojovalo cez víkend s požiarom štítovej steny a časti strechy rekreačnej chaty v českom mestečku Kopřivnice. Vnútri sa zdržiavalo tridsať ľudí, ktorým sa včas podarilo objekt opustiť. Informuje o tom web Novinky.cz.

Na miesto vyrazili dve profesionálne a tri dobrovoľné jednotky hasičov. Zasahovali sme zvonku aj zvnútra objektu,“ povedala hovorkyňa hasičov Petra Lukášová o požiari, ktorý nastal v sobotu večer. Hasenie trvalo zhruba hodinu a pol. Pre skryté ohniská museli rozobrať časť strechy.

V objekte bolo tridsať dospelých osôb, všetci stihli chatu opustiť ešte pred naším príchodom, nikto nebol zranený,“ doplnila hovorkyňa hasičov. Príčinu požiaru vyšetrujú.

