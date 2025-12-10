Hancko strelil prvý gól v drese Atlética Madrid. Je náš hrdina v obrane a už aj v útoku, napísala Marca

Dávid Hancko strelil svoj prvý gól v Lige majstrov v drese Atlética Madrid.
Liga majstrov: PSV Eindhoven - Atlético Madrid
Dávid Hancko práve prekonáva českého brankára Matěja Kovářa! Atlético Madrid zvíťazilo na trávniku Eindhovenu 3:2 v zápase Ligovej fázy Ligy majstrov. Foto: SITA/AP
Dávid Hancko sa dočkal prvého gólu v drese Atlética Madrid. Aj jeho zásluhou španielsky tím zvíťazil v holandskom Eindhovene nad PSV 3:2 (1:1) a v neúplnej tabuľke Ligovej fázy Ligy majstrov postúpil s 12 bodmi na 7. miesto. PSV je devätnásty s 8 bodmi.

Slovenský reprezentant v 52. min súboja na trávniku Eindhovenu pohotovo dokopol do bránky loptu vyrazenú brankárom Matějom Kovářom po strele argentínskeho obrancu Nahuela Molinu.

Atlético vtedy viedlo 2:1, krátko na to pridal Nór Alexander Sörloth tretí gól hostí. Až tento gól bol víťazný, lebo domáci útočník Ricardo Pepi v 85. min znížil na konečných 2:3 z pohľadu Eindhovenu.

Čo nie je jednoduché?

„Mal som už predtým zopár šancí, ktoré som nepremenil. Teraz to už vyšlo, čo je pre mňa dôležité. Nie je totiž jednoduché streliť gól v Lige majstrov,“ uviedol Hancko na webe Európskej futbalovej únie.

„Hancko je hrdina Atlética v obrane a chcel byť ním aj v útoku. Podarilo sa mu to. Arogantné slová trénera Bosza na tlačovke o tom, že štýl hry Atlética nevedie k víťazstvám, sa ukázali ako slová do vetra,“ napísal športový denník Marca.

Skvelé štatistiky

Jeden z pilierov slovenskej reprezentácie nastúpil v štvorčlennej obrane v stopérskej dvojici s Marcom Pubillom a podľa štatistík mal až 96-percentnú úspešnosť prihrávok (44 zo 46).

Odohral celý zápas, čiže presne 97 minút a 26 sekúnd a okrem gólu už nemal strelecký pokus. Vyhral však štyri z piatich súbojov a štyrikrát odkopol loptu do bezpečia.

Bude menší tlak

„Som rád, že sme zvíťazili. Každým víťazstvom trochu opadne tlak na nás. Vedeli sme, že to bude náročný zápas. Poznám PSV z holandskej ligy, je veľmi ťažké hrať u nich doma. Začiatok zápasu bol pre nás naozaj veľmi ťažký,“ doplnil Hancko.

Každý chvíľu dominoval

Zatiaľ čo v drese Atlética 27-ročný univerzálny obranca skóroval po prvý raz, predtým ako hráč Feyenoordu rozvlnil sieť desaťkrát v rámci holandskej Eredivisie, dvakrát v Lige majstrov a dvakrát aj v Európskej lige. Dokonca strelil gól Atléticu Madrid.

„Veľmi si vážim toto víťazstvo, lebo náš súper neprehral od polovice septembra. Toto bol zápas, v ktorom každý z tímov chvíľku dominoval. Tak ako sa to skončilo 3:2 pre nás, mohlo to byť aj 4:2, ale aj 3:3. Toto je pravá Liga majstrov,“ skonštatoval tréner Atlética Diego Simeone na webe UEFA:

