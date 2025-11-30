Hancko bol dôležitou postavou pri siedmej výhre Atlética Madrid v rade. Pripravil oba góly Sorlotha - VIDEO

Dva góly Alexandra Sorlotha v prvom polčase zabezpečili Atléticu Madrid výhru 2:0 nad Realom Oviedo a predbežne sa dostalo na tretie miesto v La Lige.
Tím Diega Simeoneho je neporazený v 13 ligových dueloch za sebou po prehre v úvodnom kole s Espanyolom a aktuálne ťahá sedemzápasovú víťaznú šnúru.
Za vedúcou Barcelonou zaostáva o tri body. Real Madrid sa o 21.00 h predstaví na trávniku Girony a v prípade výhry sa môže dostať na čelo tabuľky.
Našli rytmus
Sorloth otvoril skóre zblízka v 16. minúte a druhý gól strelil o 10 minút neskôr, pričom oba góly mu pripravil slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Po nekonzistentnom začiatku sezóny si Simeoneho tím našiel svoju rytmus. „Myslím si, že teraz sa nám darí, nielen v obrane, ale aj v útoku. Pravdou je, že sme hrali dobre, ale musíme v tom pokračovať, pretože minulosť nie je dôležitá. Dôležitá je budúcnosť,“ povedal brankár Jan Oblak podľa agentúry AFP. Slovinec sa po zranení vrátil medzi tri žrde.
„Či už to bude na 15, 20, 60 alebo 90 minút, Sorloth je pre nás mimoriadne dôležitý hráč, pretože má vlastnosti, ktoré žiadny iný hráč v tíme nemá. Potrebujeme, aby podával takéto výkony, to je útočník, ktorého tím potrebuje,“ priblížil kouč Simeone. Zaujímavé je, že Atlético sa ujalo vedenia vo všetkých 14 ligových zápasoch tejto sezóny.
Zatlieskali mu
Hostia z Ovieda si príliš veľa šancí nevypracovali, pri jednej z nich hral rolu Santi Cazorla.
„Ešte sa nemôžeme vzdať – stále je pred nami dlhá cesta. Musíme sa pozbierať. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas,“ povedal skúsený 40-ročný tvorca hry a kapitán Ovieda.
Fanúšikovia madridského klubu mu tlieskali, keď ho vystriedali, a bývalý stredopoliar Arsenalu povedal, že si to váži. „Som im večne vďačný, je to najlepší dar, aký si z toho môžem vziať,“ dodal Cazorla.