Hamas prepustil ďalších rukojemníkov, medzi nimi štvorročné dievčatko, ktorému počas útoku na Izrael zabili rodičov

Militanti z hnutia Hamas v nedeľu prepustili ďalších 17 rukojemníkov vrátane 14 Izraelčanov.

Udialo sa tak v rámci tretieho kola prepustení počas dohodnutého štvordňového prímeria, ktoré sa medzinárodní sprostredkovatelia vedení Spojenými štátmi a Katarom snažia predĺžiť.

Jedného previezli do nemocnice

Zástupcovia Červeného kríža previezli rukojemníkov z Pásma Gazy. Niektorí odišli do Izraela, iní zasa smerovali do Egypta. Izraelská armáda uviedla, že jedného z nich letecky previezli priamo do nemocnice.

Medzi prepustenými rukojemníkmi bolo aj štvorročné dievčatko Abigail Edan, ktorého rodičia prišli o život pri útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.

Očakáva sa štvrtá výmena

Podľa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bolo v nedeľu medzi prepustenými dovedna deväť maloletých. Izrael mal neskôr v nedeľu v rámci dohody prepustiť 39 palestínskych väzňov.

Štvrtá výmena názorov sa očakáva v pondelok, v posledný deň prímeria, počas ktorého má byť prepustených celkovo 50 rukojemníkov a 150 palestínskych väzňov. Všetci sú ženy a maloletí.