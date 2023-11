Biden označil americké zblíženie so Saudskou Arábiou za dôvod, prečo Hamas zaútočil na Izrael

Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že zblíženie Spojených štátov so Saudskou Arábiou bolo jedným z dôvodov útoku militantnej skupiny Hamas na Izrael zo 7. októbra. Ako referuje web eurointegration.com.ua, šéf Bieleho domu to povedal novinárom na tlačovej konferencii.

Železnica cez Blízky východ

„Nemôžem to dokázať, ale verím, že jedným z dôvodov, prečo militanti z Hamasu zaútočil, bolo to, že vedeli, že veľmi úzko spolupracujem so Saudskou Arábiou a ďalšími krajinami v regióne na nastolení mieru uznaním Izraela a jeho práva na existenciu,“ povedal Biden.

Dodal, že na samite G20 sa mu podarilo dosiahnuť schválenie uznesenia, ktoré obsahuje plány vybudovať železnicu cez Blízky východ do Saudskej Arábie, Izraela a ďalej do Európy.

„Celá myšlienka je takáto… Existuje obrovský záujem – a myslím si, že väčšina arabských krajín to vie – o vzájomnú koordináciu s cieľom zmeniť dynamiku v regióne v záujme trvalého mieru. A v tejto práci budem pokračovať,“ vysvetlil Biden.

Teroristické útoky sú genocídou

Americký prezident už skôr privítal dohodu o prepustení rukojemníkov zajatých Hamasom počas útoku na Izrael výmenou za prímerie. Ešte predtým Biely dom vyhlásil, že teroristické akcie skupiny Hamas proti Izraelu sú genocídou.

Biden zároveň uviedol, že dal jasne najavo izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, že okupácia Pásma Gazy by bola „veľká chyba“. Netanjahu predtým povedal, že jeho krajina po skončení bojov prevezme „celkovú zodpovednosť za bezpečnosť“ v Pásme Gazy „na dobu neurčitú“. Tento postoj sa však nepáči Európskej únii a USA.