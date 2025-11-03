Halloween sa zmenil na krvavý horor. Americká moderátorka zabila vlastnú matku

Americká televízna moderátorka Angelynn Mocková z Kansasu bola zatknutá pre obvinenie z vraždy svojej 80-ročnej matky. Štyridsaťsedemročná žena podľa New York Post napadla svoju príbuznú na Halloween a sama zavolala políciu s tým, že to urobila, „aby sa zachránila“.
Polícia zistila, že Mocková napadla svoju matku v dome. Po útoku vyšla von a rozprávala sa so susedmi.
„Žena, ktorá prišla k nášmu autu, bola celá od krvi… Požiadala nás, aby sme zavolali 911,“ povedala Mockovej susedka Alyssa Castrová. Samotná Mocková, ktorá volala na 911, povedala, že zabila svoju matku, „aby sa zachránila“.
Keď polícia dorazila na miesto činu, našla 80-ročnú matku televíznej moderátorky v posteli s viacerými bodnými ranami. Záchranka ju previezla do nemocnice, kde neskôr zomrela.
Mockovú okamžite vzali do väzby. Mocková pracovala v rokoch 2011 až 2015 ako ranná a večerná moderátorka na stanici KTVI Fox2.