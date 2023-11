Halák má šancu predĺžiť si kariéru v zámorskej NHL, čaká ho skúška v tíme Carolina Hurricanes

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák už nie je v zámorskej NHL bez klubu. Skúsený bratislavský rodák s totiž dohodol s tímom Carolina Hurricanes na tom, že v ňom absolvuje skúšku.

Príchod nového gólmana do kádra „hurikánov“ si vyžiadali zdravotné problémy klubovej jednotky Frederika Andersena, Dán má podľa TSN problémy so zrážanlivosťou krvi a zo súťažného diania vypadol na neurčito.

Bez klubu od leta

Tridsaťosemročný Halák je bez klubu od leta. Po ukončení pôsobenia v New Yorku Rangers nepodpísal kontrakt s inou organizáciou a čakal na ponuky. Sám sa nechal počuť, že ešte chce zabojovať o miesto v bránke, v profilige totiž má na svojom konte zatiaľ 295 víťazstiev z duelov základnej časti a rád by prekonal hranicu 300 triumfov.

„Bohužiaľ, telefón mu zazvonil až pred pár dňami. Teraz však má šancu ukázať sa a zasiahnuť už do osemnástej sezóny v kariére,“ uviedol na oficiálnom webe NHL jeho agent Allan Walsh.

Ponuka pre Haláka prišla v sobotu. „Nikdy nechcete vidieť, ako sa niekto zraní alebo má iné zdravotné problémy. Na druhej strane však mám radosť z toho, že mi zavolali. Som tu a uvidíme, čo sa stane,“ povedal slovenský gólman v pondelok.

Nemal žiadne očakávania

Bratislavčan na svoju príležitosť trpezlivo čakal spolu s rodinou v okolí Bostonu. Ako sám priznal, nemal žiadne konkrétne očakávania, ako to všetko dopadne.

Okrem spomenutej méty 300 triumfov by Halák ešte rád zabojoval o Stanleyho pohár, ktorý doteraz nezískal.

„Stále mám motiváciu dosiahnuť 300 triumfov, je to jeden z mojich osobných cieľov. A je jasné, že chcem aj Stanleyho pohár, to by bol tímový cieľ. Ale ako som už povedal, beriem to teraz krok za krokom, deň po dni. A uvidíme, ako to dopadne,“ povedal slovenský brankár. Carolina Hurricanes v tejto sezóne okrem Andersena nasadili do zápasov aj Anttiho Raantu a Piotra Kočetkova.