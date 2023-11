Paul Stastny po 17 rokoch v NHL ukončil kariéru, pred dôležitým rozhodnutím sa poradil s otcom

Americký hokejista Paul Stastny sa po 17 rokoch v zámorskej NHL rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru.

Syn hokejovej legendy

Podľa oficiálneho webu profiligy sa 37-ročný syn slovenskej hokejovej legendy Petra Šťastného definitívne rozhodol v čase, keď tímy začínali s tréningovými kempmi pred začiatkom aktuálnej sezóny 2023/2024.

„Nič som nepovedal, ale začiatkom septembra sme sa rozhodli, že končíme. Nedával som nič na sociálne siete ani nič podobné. Prišiel som do tejto ligy potichu a rovnako potichu z nej aj odchádzam. Takto sa mi to páči. Všetci ľudia, ktorí sú mi blízki, to už vedia,“ vyhlásil Stastny v rozhovore pre The Athletic.

Ukončenie kariéry

Priznal, že pred rozhodnutím o ukončení kariéry sa poradil so svojím otcom.

„Vždy je o tom, aby som dal nabok emócie, nechal veci utriasť a mal čistú hlavu. Obaja sme dosť vyrovnaní, pokiaľ ide o takéto rozhodnutia. Pre nás oboch bolo veľmi dôležité odísť podľa vlastných predstáv,“ dodal Paul Stastny, ktorý v uplynulej sezóne nastúpil v drese Caroliny Hurricanes v 73 dueloch základnej časti, v ktorých nazbieral 22 bodov (9+13). V 15 dueloch play-off strelil štyri góly.

Stastny, ktorého si v druhom kole draftu v roku 2005 vybral zo 44. pozície klub Colorado Avalanche, nazbieral v NHL v 1145 zápasoch základnej časti dovedna 822 bodov za 293 gólov a 529 asistencií.

V 118 dueloch play-off pridal ďalších 73 bodov, keď strelil 30 gólov a zaznamenal 43 asistencií. V profilige si obliekal dresy Colorada Avalanche, St. Louis Blues, Winnipegu Jets, Vegas Golden Knights a Caroliny Hurricanes.