Halák by sa v NHL mohol stať spoluhráčom Černáka. Rád podpíše kontrakt aj za minimum financií, napísal expert

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák by sa mohol stať v zámorskej NHL spoluhráčom obrancu Erika Černáka. Podľa Josha Wegmana z webu The Score by mohol práve 38-ročný bratislavský rodák zaplátať dieru po zranenom Rusovi Andrejovi Vasilevskom, ktorý mal problémy s chrbtom a podstúpil jeho operáciu. Tá ho z hry vyradí minimálne na osem až desať týždňov, no vynútená pauza sa ešte môže natiahnuť.

Johansson odchytal v NHL 35 duelov

Floridský tím má k dispozícii Jonasa Johanssona, Huga Alnefelta či Matta Tomkinsa. Kým Johansson odchytal v NHL zatiaľ 35 duelov, Anflelt zasiahol do jediného súboja a Tomkins ešte v profilige neabsolvoval ani jedno stretnutie.

Skúsenosť v bránke by sa teda klubu celkom hodila. Podľa spomenutého experta je na túto pozíciu viacero adeptov, okrem Haláka spomenul aj Briana Elliotta, Sama Montembeaulta, Caydena Primeaua, Anthonyho Stolarza, Martina Jonesa, Alexa Lyona, Alexa Stalocka či Louisa Domingueho alebo Spencera Martina.

Kontrakt aj za minimum financií

„Je bez zmluvy a asi rád podpíše kontrakt aj za minimum financií, najmä keď by šiel k adeptovi na zisk Stanleyho pohára. Na druhej strane, má už 38 rokov,“ napísal Wegman o Halákovi a doplnil: „V ostatných rokoch je lepším brankárom. Dvojnásobný víťaz Trofeje Williama M. Jenningsa v minulej sezóne úspešne sekundoval Igorovi Šesťorkinovi v NY Rangers s úspešnosťou zásahov 90,3 percenta.“