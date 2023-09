Tatar a Halák sú stále bez angažmánu na nasledujúcu sezónu. Čo si o situácii myslí zámorský expert?

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar aj brankár Jaroslav Halák sú stále bez angažmánu na sezónu 2023/2024.

Hráči bez angažmánu

Zámorský expert Harman Dayal z portálu The Athletic ich zaradil medzi najhodnotnejších voľných hráčov, ktorí sú stále k dispozícii klubom NHL. Vysvetlil tiež, prečo podľa neho stále nepodpísali nové zmluvy. Tatar hral v ročníku 2022/2023 za tím New Jersey Devils a Halák chytal za New York Rangers.

„Prečo je v septembri ešte voľný 20-gólový strelec s dobrou obojsmernou hrou a skúsenosťami? Jeho najväčší problém je, že v play-off sa vždy vytratí. Potvrdil to aj v minulej sezóne. Celkovo v ostatných 35 zápasoch play-off nazbieral len šesť bodov. V základnej časti však bol produktívny, ťahal tím a s ním na ľade strelili Devils o 33 gólov viac ako súperi pri hre piatich proti piatim,“ napísal Dayal o 32-ročnom Tatarovi.

Názory experta

Podľa neho by sa Tatar hodil do tímu New York Islanders: „Majú len dvoch etablovaných ľavých krídelníkov pre prvé tri útoky. Tatar by však musel znížiť platové požiadavky, lebo klub má takmer naplnený rozpočet.“

Pri Halákovi podľa odborníka nejde o mzdu, ale o iné zmluvné požiadavky brankára. „Halák je talentovaný, stabilný a skúsený. V minulej sezóne nemal oslnivé štatistiky, ale chytil v priemere o štyri góly viac oproti očakávaniam. Jeho podpis je riskantný, lebo záujemca by s ním musel počítať ako s jedinou dvojkou v tíme. V predošlých dvoch zmluvách mal plnú klauzulu o nemožnosti transakcií bez jeho súhlasu, takže ho klub nemohol vymeniť ani poslať do nižšej súťaže. Navyše, má už 38 rokov a hrozí mu prepad výkonnosti, čo by klubu skomplikovalo situáciu. Jednotka by musela chytať častejšie. Preto je Halák bez zmluvy, aj keď má všetko, čo od náhradníka môžete chcieť,“ vysvetlil Dayal.