Hagara sa po skvelých MS chce vrhnúť na štvorité skoky. Vysvetlil, že nechce skákať 'vrany' - VIDEO

Krasokorčuliar Adam Hagara odišiel zo svetového šampionátu v americkom Bostone dvojnásobne spokojný.

Šestnástym miesto si výrazne vylepšil výsledkové maximum z MS (pred dvoma rokmi v japonskej Saitame bol 23.) a zároveň pre Slovensko vybojoval miestenku na budúcoročné zimné olympijské hry v talianskom Miláne.

Čo plánoval, to vyšlo

„Podarilo sa mi dosiahnuť to, čo som plánoval celú túto sezónu. Som rád, že všetko vyšlo. Odmalička sa chcel dostať na olympiádu a teraz je to už veľmi blízko. Miestenka je pre krajinu, ale urobím všetko pre to, aby som sa tam šiel. Cesta to bola ťažká, ale určite zvládnuteľná,“ uviedol Adam Hagara po prílete z USA, cituje ho Sportnet.sme.sk.

Stále iba 18-ročný mladík figuroval po krátkom programe na 18. mieste, ale bezchybnou voľnou jazdou a osobným bodovým maximom 154,29 sa posunul na šestnástu priečku.

Nevedel si to predstaviť

„Išiel som čisto, nič menej som od seba neočakával. Snažil som sa ísť naplno a nevzdával som sa. Tento výsledok pre mňa znamená veľmi veľa. Pred štyrmi rokmi som si nevedel predstaviť, že budem šestnásty na majstrovstvách sveta seniorov. Budem na sebe naďalej pracovať a dúfam, že sa dostanem na čo najvyššie pozície,“ doplnil Hagara, ktorý pred mesiacom v maďarskom Debrecíne úspešne obhájil bronzovú medailu na majstrovstvách sveta juniorov.

Hagara sa zaradil do širšej svetovej špičky bez toho, aby skákal štvorité skoky. Ako sám tvrdí, je to pre neho veľká výzva do najbližších tréningov a súťaží, aby ich tam zaradil.

Čo nie je jednoduché?

„Myslím si, že bolo dobré rozhodnutie ísť do voľnej jazdy bez štvoritého skoku. Ak by som náhodou spadol, neviem, čo by som ďalej robil. Na tréningoch sa mi stalo, že som spadol pri štvoritom tulupe a potom som vyskákal všetko ostatné. Ale boli aj tréningy, keď som spadol štvorák, potom som spadol aj po axli, aj po kombinácii flip-tulup… Nie je to také jednoduché,“ priznal Hagara a zároveň dodal:

„Budem pracovať najmä na štvoritých skokoch. Chcel by som nacvičiť tulup a salchow. Myslím si, že mám šancu ovládať obidva štvorité skoky už budúcu sezónu.“

Šesť štvorákov nechce

Čerstvý majster sveta Američan Ilia Malinin skočil vo svojej voľnej jazde šesť štvoritých skokov, ale tak vysoko ambície mladého Slováka nesiahajú. Krasokorčuľovanie podľa neho nemá byť len o skokovej zložke, ale symbióze všetkých prvkov predvádzaných na ľade.

„Nechcel by som ísť smerom ako Malinin. Krasokorčuľovanie má byť podľa mňa kombinácia korčuľovania aj skokov. Momentálne je jedným z mojich najväčších vzorov Junhwan Cha z Kórey,“ označil svojho favorita.

Na otázku, či je náročnejšie naučiť sa štvoritý skok ako trojitý axel (jediný skok smerom dopredu), ktorý už ovláda veľmi dobre, sa Hagara pousmial.

Skákať, skákať a skákať

„Práveže nie. Je to to isté: musíte skákať, skákať, skákať, aj keď padáte a padáte. Hlavné je neskákať ‚vrany‘ na tréningoch, teda jednoduché a dvojité skoky namiesto štvoritého. Musíte zakaždým ísť do toho. Postupne sa to hlava naučí a už to začne byť automatické. Hlavné je sa nevzdávať a pracovať na tom, až kým to nepôjde,“ vysvetlil ambiciózny mladík, ktorý už má za sebou písomné maturity na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave.

Z čoho maturuje?

V najbližšom období ho čakajú ešte ústne skúšky dospelosti.

„Maturity a tiež prijímačky na vysokú školu… Uvidíme, ako to pôjde, ale nejako to dám dokopy. Maturujem z matematiky, slovenčiny, angličtiny a z informatiky. Aj na vysokej škole by som chcel študovať informatiku,“ zakončil už takmer istý účastník ZOH 2026.