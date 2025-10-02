Haaland strelil dva góly, no ManCity „stratil“ víťazstvo v Monaku po penalte v 90. minúte - VIDEO

Anglické futbalové mužstvo Manchester City nevyužilo dvojgólový zápis nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda a v stredajšom zápase hlavnej časti Ligy majstrov 2025/2026 iba remizovalo 2:2 na trávniku AS Monako. Deľbu bodov zariadil v 90. minúte premenenou penaltou anglický legionár v drese domácich Eric Dier.
Haaland skóroval dvakrát v prvom polčase, čím zvýšil svoj tohtosezónny gólový nástrel na 11 zásahov v ôsmich súťažných stretnutiach. Monako však dokázali dvakrát vyrovnať, na úvodný zásah hostí odpovedal v 18. minúte Jordan Teze, ktorý skóroval po krásnej strele z 20 metrov.
Píšu históriu! Klub z Azerbajdžanu má plný počet bodov ako Real Madrid alebo Bayern Mníchov - VIDEO
Zdalo sa, že európsky klubový šampión z roku 2023 odíde z Monaka s druhým víťazstvom v tejto sezóne, no v záverečnej minúte mu to znemožnila penalta po faule na Erica Diera. Inkriminovaný moment ešte posudzoval videoasistent rozhodcu (VAR), ale po dlhom skúmaní napokon rozhodca ukázal na biely bod. Dier pri penalte preukázal pevné nervy a zabezpečil Monaku prvý bod v tejto sezóne Ligy majstrov, zatiaľ čo „Citizens“ majú po dvoch zápasoch na konte štyri body.
Tréner ManCity Pep Guardiola priznal, že si nebol istý, či Monako malo kopať penaltu, ale dodal, že rešpektuje verdikt rozhodcu. „Nico sa najskôr dotkol lopty, bolo to bez úmyslu. Ale je to, ako to je. Máme bod a berieme ho,“ povedal.
Haaland dosiahol v Lige majstrov už 52 gólov v 50 zápasoch, pričom jeho prvý gól prišiel už v 15. minúte po prihrávke Joška Gvardiola, keď preloboval domáceho brankára Philippa Köhna.
Portugalský útočník PSG vzal Barcelone všetky body! Neskôr vyhlásil: "Chceme opäť vyhrať všetko" - VIDEO
Monako malo v hľadisku aj Paula Pogbu, ktorý sa pripravuje na debut v tíme „kniežat“ po podpise zmluvy v letnom prestupovom období. Tréner Monaka Adi Hütter vyzdvihol bojovnosť svojich hráčov napriek zraneniam a vyjadril hrdosť na ich výkon.
Zápas bol prvým medzi týmito tímami od pamätnej konfrontácie v osemfinále LM 2016/2017, v ktorej ManCity doma triumfoval 5:3, ale vonku prehral 1:3 a do štvrťfinále tak vtedy na základe pravidla o góloch na ihrisku súpera postúpil zástupca francúzskej Ligue 1.