Gyökeres vynechá zápas Ligy majstrov proti Slavii Praha, Arsenal trápia zranenia v útoku

Švédsky futbalový reprezentant Viktor Gyökeres z anglického Arsenalu Londýn vynechá utorkový duel Ligy majstrov 2025/2026 na pôde Slavie Praha. Ako informoval tréner Mikel Arteta, dvadsaťsedemročný rodák zo Štokholmu má svalové problémy.
Švéd neabsolvoval pondelkový tréning po zranení počas víkendového triumfu 2:0 nad Burnley. „Mám obavy, pretože nemal veľa svalových problémov a musel opustiť ihrisko, cítil niečo. To nie je dobré znamenie, najmä pre hráča, ktorý je veľmi výbušný. Budeme robiť ďalšie testy a oznámime výsledky, keď ich budeme mať,“ povedal Arteta na tlačovej konferencii.
Arteta dodal, že Gyökeres „nie je k dispozícii“ a klub potrebuje viac informácií o rozsahu jeho zranenia. Švéd sa pridal k dlhému zoznamu zranených hráčov v útoku Arsenalu, medzi ktorých patria Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Noni Madueke a Martin Odegaard.
Napriek tomu Arsenal túži po desiatom víťazstve bez prerušenia naprieč všetkými súťažami. „The Gunners“ tiež ťahajú šnúru siedmich duelov bez inkasovaného gólu.
Mikel Merino, ktorý v stretnutí proti Burnley nahradil na ihrisku Gyökeresa, by v Prahe mohol nastúpiť v základnej zostave.
Arsenal vedie Premier League o šesť bodov pred Manchesterom City a o sedem bodov pred FC Liverpool. Klub však čelí problémom s hustým programom zápasov, keď duel Ligového pohára proti Crystal Palace museli presunúť na 23. decembra. V praxi to znamená, že Arsenal a Palace budú hrať dva zápasy v priebehu troch dní.
„Dúfam, že presunú aj náš ligový zápas, pretože hrať dva zápasy po sebe s jedným dňom voľna nedáva zmysel. Máme sedem zranených hráčov, takže neviem, o akej hĺbke kádra hovoríme. Musíme zabezpečiť rešpektovanie zdravia hráčov,“ povedal Arteta.