Gyökeres vynechá zápas Ligy majstrov proti Slavii Praha, Arsenal trápia zranenia v útoku

Tréner Mikel Arteta priznal obavy o stav švédskeho útočníka, klub bojuje s preťažením hráčov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Viktor Gyökeres
Švédsky útočník Viktor Gyökeres z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn počas prípravného duelu proti Tottenhamu Hotspur. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Švédsky futbalový reprezentant Viktor Gyökeres z anglického Arsenalu Londýn vynechá utorkový duel Ligy majstrov 2025/2026 na pôde Slavie Praha. Ako informoval tréner Mikel Arteta, dvadsaťsedemročný rodák zo Štokholmu má svalové problémy.

Švéd neabsolvoval pondelkový tréning po zranení počas víkendového triumfu 2:0 nad Burnley. „Mám obavy, pretože nemal veľa svalových problémov a musel opustiť ihrisko, cítil niečo. To nie je dobré znamenie, najmä pre hráča, ktorý je veľmi výbušný. Budeme robiť ďalšie testy a oznámime výsledky, keď ich budeme mať,“ povedal Arteta na tlačovej konferencii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Arteta dodal, že Gyökeres „nie je k dispozícii“ a klub potrebuje viac informácií o rozsahu jeho zranenia. Švéd sa pridal k dlhému zoznamu zranených hráčov v útoku Arsenalu, medzi ktorých patria Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Noni Madueke a Martin Odegaard.

Napriek tomu Arsenal túži po desiatom víťazstve bez prerušenia naprieč všetkými súťažami. „The Gunners“ tiež ťahajú šnúru siedmich duelov bez inkasovaného gólu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mikel Merino, ktorý v stretnutí proti Burnley nahradil na ihrisku Gyökeresa, by v Prahe mohol nastúpiť v základnej zostave.

Arsenal vedie Premier League o šesť bodov pred Manchesterom City a o sedem bodov pred FC Liverpool. Klub však čelí problémom s hustým programom zápasov, keď duel Ligového pohára proti Crystal Palace museli presunúť na 23. decembra. V praxi to znamená, že Arsenal a Palace budú hrať dva zápasy v priebehu troch dní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Dúfam, že presunú aj náš ligový zápas, pretože hrať dva zápasy po sebe s jedným dňom voľna nedáva zmysel. Máme sedem zranených hráčov, takže neviem, o akej hĺbke kádra hovoríme. Musíme zabezpečiť rešpektovanie zdravia hráčov,“ povedal Arteta.

Viac k osobe: Viktor Gyökeres
Firmy a inštitúcie: Arsenal Londýn
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk