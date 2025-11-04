Sunderland sa dostal do top štvorky Premier League po remíze s Evertonom

Futbalisti Sunderlandu sa po remíze 1:1 s Evertonom dostali do prvej štvorky tabuľky Premier League. Granit Xhaka zachránil domácim bod, keď jeho strela po odraze od Jamesa Tarkowského prekonala brankára Jordana Pickforda.

Everton v prvom polčase dominoval, no nevyužil šance, keď Thierno Barry zahodil veľkú príležitosť a Jack Grealish trafil brvno. Sunderland prehrával gólom Ilimana Ndiayeho, ktorý sa presadil individuálnou akciou.

„Prvých 25 minút nebolo dosť dobrých. Na tejto úrovni sa takéto chyby trestajú, ale druhý polčas bol veľmi dobrý,“ priznal Xhaka.

Remíza udržala Sunderland bez prehry na domácom štadióne a potvrdila dobrý štart tímu v najvyššej súťaži po ôsmich rokoch. Everton je štrnásty so šesťbodovou rezervou nad pásmom zostupu, no opäť trpí na nízku efektivitu útočníkov.

„Myslel som si, že budem sklamaný, ale nakoniec som rád za bod. Nevyužili sme veľkú šancu na 2:0, čo dodalo Sunderlandu sebavedomie a podporu fanúšikov,“ povedal tréner Evertonu David Moyes.

Ndiaye strelil štvrtý gól sezóny, Grealish trafil brvno a Barry nezvládol vyloženú šancu. Sunderland vyrovnal už 44 sekúnd po začiatku druhého polčasu.

Sunderland sa posunul pred Tottenham a Chelsea a je na rovnakej bodovej úrovni s FC Liverpool. V sobotu na „čierne mačky“ čaká zápas s lídrom súťaže londýnskym Arsenalom, v ktorom budú musieť potvrdiť svoju formu.

