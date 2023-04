Gyimesi odchádza z klubu OĽaNO, má odlišný názor na vojnu na Ukrajine aj premiéra Hegera (video)

aktualizované 19. apríla, 13:37

Poslanec Národnej rady SR György Gyimesi odchádza z poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii spoločne s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Zároveň dodal, že o svojej politickej budúcnosti rokuje so stranou Aliancia, no dohoda zatiaľ uzavretá nie je a nasledovať budú ďalšie rokovania.

Odchod z OĽaNO

„Neodchádzam z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO a koalície polnočným statusom, ani s trieskajúcimi dvermi a ani tak, že budem na svojich bývalých kolegov kydať a haniť ich, pretože na to nie je žiadny dôvod,“ povedal Gyimesi.

Ako vysvetlil, jeho politické cesty s hnutím OĽaNO sa rozchádzajú z dôvodu, že voliči OĽaNO sú najviac proukrajinsky naladení zo všetkých voličov politických strán a rovnaký názor majú aj politici tohto hnutia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ja mám však názor diametrálne odlišný, pokiaľ ide o vojnu. Som veľký zástanca mieru a zastavenia vyzbrojovania Ukrajiny zo strany Slovenska,“ zdôvodnil Gyimesi a dodal, že z tohto dôvodu svojimi vyjadreniami v diskusných reláciách a na sociálnych sieťach hnutiu OĽaNO škodí, čo však nechce.

Rušenie pôrodníc

Odlišný názor ako hnutie má aj na premiéra Eduarda Hegera, o ktorom si myslí, že sa nevenuje riadeniu krajiny, ale výlučne svojej predvolebnej kampani. Nepáči sa mu tiež rušenie pôrodníc, z ktorých jedna je v Kráľovskom Chlmci, odkiaľ pochádza.

Matovič vyzdvihol, že Gyimesi ako člen klubu OĽaNO podporil 200 eur na dieťa, štátny rozpočet alebo tiež mimoriadne zdanenie ruskej ropy v Slovnafte. Zároveň informoval, že sa pred časom stretol s predstaviteľmi Aliancie.

„Veľmi férovo povedali, že máme v našich radoch človeka, ktorý by sa im zišiel, ja som to prijal s úsmevom a mám rád takéto férové jednanie. Je najlepšie, aby každý kandidoval vo voľbách za to politické zoskupenie, kde ho srdce ťahá,“ povedal líder OĽaNO.

Názorový konflikt s Naďom

Dodal, že drží palce strane Aliancia, aby sa dostala do parlamentu. Zároveň od nej očakáva ešte pred voľbami verejný prísľub, že nebudú po voľbách „pomáhať mafii zo Smeru, momentálne premenovanej na Hlas.“

V hnutí OĽaNO mal Gyimesi podľa svojich slov konflikt jedine s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, ktorého je náhradníkom. Minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) dnes po rokovaní vlády povedal, že „kdekoľvek bude pôsobil absolútny geopolitický pomätenec Gyimesi, je absolútne neprijateľné, aby som tam pôsobil ja. To bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel z OĽaNO.“

Gyimesi odmieta vyjadrenia niektorých predstaviteľov platformy Most-Híd, že rozbíja Alianciu. „Dve platformy tejto strany, čo je 70 percent, nemajú najmenší problém s tým, aby som bol na kandidátke, čo je demokratická väčšina. Nie som to ja, kto rozbíja stranu,“ povedal.

Rokovania s Alianciou

Predpokladá, že budúci týždeň sa znova stretne s predstaviteľmi Aliancie na ďalších rokovaniach. O vlastnej platforme Gyimesi neuvažuje, do Aliancie by v prípade dohody vstúpil prostredníctvom platformy SMK, ktorá má v strane 50 percent a 75 miest na kandidátke.

Iný plán pre svoju politickú budúcnosť ako v spojitosti s Alianciou podľa svojich slov momentálne nemá a nechystá sa ani založiť vlastnú politickú stranu. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách určite nebude kandidovať za hnutie OĽaNO.

Gyimesi sa v stredu zároveň verejne ospravedlnil predsedovi platformy Most-Híd strany Aliancia Konrádovi Rigóovi za to, že pred časom na tlačovej konferencii uviedol nepravdivé informácie o jeho zdravotnom stave a „neprimerané hodnotiace úsudky.“ Rigó 14. apríla informoval, že podal na Gyimesiho žalobu za to, že ho nazval chorým človekom a urazil jeho rodinu.