Guardiola stále nevie, kedy sa Rodri vráti do zostavy Manchestru City

Tréner „The Citizens“ priznal neistotu ohľadom zdravotného stavu španielskeho stredopoliara a komentoval počet žltých kariet brankára Gianluigiho Donnarummu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rodri
Hráč Manchestru City Rodri leží na trávniku po zrážke počas zápasu anglickej Premier League Manchester City - Arsenal na štadióne Etihad v nedeľu 22. septembra 2024. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola priznal, že nie je isté, kedy sa stredopoliar Rodri vráti do hry. Dvadsaťdeväťročný Španiel vynechal väčšinu minulej sezóny pre zranenie kolena a v ostatných desiatich zápasoch „The Citizens“ odohral len minútu kvôli problémom so zadným stehenným svalom.

Rodri nebude k dispozícii na utorkový zápas Premier League proti Fulhamu a jeho účasť v sobotňajšom domácom súboji proti Sunderlandu je neistá. „Nie, ešte nie,“ povedal Guardiola na tlačovej konferencii, keď ho požiadali o informácie o Rodriho dostupnosti. Na otázku, či bude hrať cez víkend, odpovedal: „Neviem.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Guardiola sa tiež vyjadril k brankárovi Gianluigimu Donnarummovi, ktorý pri víťazstve 3:2 nad Leedsom dostal už štvrtú žltú kartu v krátkej kariére vo farbách City. Tréner súpera Daniel Farke obvinil Donnarummu z predstierania zranenia, aby Guardiola mohol odovzdať tímu dôležitý pokyn.

Donnarummu teraz už len jedna žltá karta delí od dištancu. „Áno, má veľa žltých kariet, je to tak,“ poznamenal Guardiola. Na otázku, či s Donnarummom o tom hovoril, odpovedal: „Nie.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Guardiola tiež pochválil prácu trénera Fulhamu Marca Silvu po ich víťazstve 2:1 na pôde Tottenhamu. „Marco je tam už mnoho rokov a vždy sme tam mali ťažké zápasy. Ich organizácia je výnimočná a každý rok sú lepší s loptou. Sú to ťažkí súperi,“ povedal Guardiola.

Dodal, že zápasy proti Chelsea, Arsenalu a Sunderlandu ukazujú, aké ťažké je hráčov Fulhamu zlomiť, najmä na štadióne Craven Cottage v Londýne.

Viac k osobe: Josep GuardiolaPep GuardiolaRodri
Firmy a inštitúcie: Manchester City
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk