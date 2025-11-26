Reijnders ubezpečuje, že Manchester City nestratí nervy po prehre s Leverkusenom v Lige majstrov

Holandský futbalový stredopoliar Tijjani Reijnders z anglického klubu Manchester City ubezpečil, že jeho tím nestratí sebavedomie po prekvapujúcej domácej prehre 0:2 s nemeckým Bayerom Leverkusen v Lige majstrov.
Guardiola to "prepískol" s náhradníkmi. Manchester City prehral s Leverkusenom - FOTO
Tréner Pep Guardiola urobil až desať zmien v zostave v porovnaní s ligou, no jeho tím si neudržal neporaziteľnosť v ligovej časti LM.
„Je to síce nepríjemné, ale nemali by sme stratiť dôveru, pretože sme predtým podávali skvelé výkony. Musíme sa vrátiť k víťaznej sérii a byť pripravení na sobotňajší zápas proti Leedsu. Mentálne musíme byť pripravení. Vieme, čo dokážeme a čo sme ukázali. Je na nás, aby sme to zopakovali a nestratili sebavedomie, pretože máme v tíme veľa kvality. Nemali by sme panikáriť,“ povedal Reijnders.
Z hráčov, ktorí nastúpili proti Newcastlu, si miesto udržal len Nico González. Guardiola nechal odpočívať hviezdy ako Erling Haaland, Phil Foden a brankár Gianluigi Donnarumma. Góly za Leverkusen strelili Alejandro Grimaldo a Patrik Schick.
Haaland, ktorý má v tejto sezóne 32 gólov za klub a reprezentáciu, prišiel na ihrisko 25 minút pred koncom, no nedokázal zvrátiť výsledok. Reijnders verí, že prehra nezvýši tlak na „The Citizens“ pred zápasom proti Realu Madrid 10. decembra: „Nemyslím si, že to bude znamenať väčší tlak. Vieme, čo od Madridu očakávať, ale zápas je až o pár týždňov, takže sa najprv musíme sústrediť na sobotu.“