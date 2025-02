Gröhling si nevie predstaviť vládnuť s hnutím Slovensko, SaS by chcela zostaviť vládu z PS a KDH – VIDEO

Nasledujúce parlamentné voľby budú rozhodujúce a strana Sloboda a Solidarita (SaS) urobí všetko preto, aby vedela zostaviť vládu s Progresívnym Slovenskom a Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Ako pripomenul, vládnuť s hnutím Slovensko si nevie predstaviť.

Výzva voličom

Všetci voliči si podľa predsedu SaS musia uvedomiť, že keď vo vláde už viac nechcú Roberta Fica (Smer-SD), nesmú trieštiť hlasy a dávať ich mimoparlamentným stranám, ktoré majú napríklad pod tri percentá.

„Pretože hlasy prepadnú a Fico tu bude pokračovať ďalej. Preto musíme robiť takú politiku a vysvetľovať ľuďom, že tieto hlasy musia čerpať najsilnejšie parlamentné strany, aby sme mali takú silu, že dokážeme zostaviť vládu,“ uviedol Gröhling.

Ak ide o hnutie Slovensko, tak sa podľa predsedu SaS musia ľudia sami rozhodnúť, či chcú, aby toto hnutie bolo súčasťou, alebo dajú hlasy stranám, ktoré deklarujú schopnosť navzájom spolupracovať.

Rozhodujúce voľby

Nasledujúce parlamentné voľby budú podľa predsedu SaS rozhodujúce. Zachováva si optimizmus a verí, že sa Slovensko vráti k ekonomickému rastu, že sa naspäť vráti k vyspelým demokratickým krajinám, kde chcú ľudia žiť vďaka lepšej životnej úrovni, kde chcú ľudia študovať a cestovať.

„Ja verím tomu, že sa to zmení. Aj my, ako strana SaS, sme mali v minulej vláde preferencie na úrovni 12 až 15 percent. Potom urobíte pár krokov, neviete ich dobre vysvetliť, a zrazu boli preferencie na úrovni 5-6 percent. Nikdy neviete, čo sa udeje,“ skonštatoval Gröhling, podľa ktorého sa môže nasledujúce voľby udiať to, že opozícia stratí a získajú vládne strany.

„Ale ja tvrdím, že vládne strany stratia a získajú opozičné strany, a že keď budú pripravené, na čom poctivo pracujeme, tak budeme mať viac hlasov a zostavíme vládu,“ uviedol v rozhovore predseda SaS.

Vládna koalícia skončí

Gröhling súčasne odmieta tvrdenia o tom, že sa treba s aktuálnou situáciou a vládnutím zmieriť.

„Počúvam od niektorých kolegov, že nech len pekne vládnu a ľudia pocítia, aké opatrenia urobili, a že tu bude ťažko. To mi príde nefér voči všetkým a nemôžem s tým súhlasiť,“ doplnil Gröhling, podľa ktorého je potrebné demokratickým spôsobom vymeniť koalíciu, poukazovať na chyby a na to, ako sa vládna koalícia rozpadá a dohaduje si pozície a svoje biznisy.

„Skončí to, či už skôr alebo v riadnom termíne. Rozprávať, že sa treba s tým zmieriť, to sa mi nechce,“ uzavrel predseda SaS.