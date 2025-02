Ficova vláda skončila a pre Slovensko už nič hodnotné neprinesie, tvrdí predseda liberálov Gröhling – VIDEO

Vládna koalícia skončila a už neprinesie nič hodnotné pre Slovensko. To, čo bude nasledovať, bude len marazmus a dohadovanie sa o stoličky. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling.

„Netvrdím, že vôbec aj priniesli niečo za ostatné obdobie, ale do budúcna to bude naozaj veľké trápenie,“ skonštatoval predseda SaS s tým, že hovorí zo skúseností z vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko). Podľa neho to bude už len o udržaní a investovaní všetkej energie do toho, aby vládna koalícia mala 76 poslancov.

Rekonštrukcie a výmeny ministrov

„Robíte všetko preto a nevenujete sa práci a nevenujete sa tomu, na čo ste dostali mandát od voličov, aby ste prinášali nejaké zákony a opatrenia, ktoré by nám naozaj pomohli,“ dodal Gröhling, podľa ktorého to znamená koniec vládnej koalície.

Či už súčasná vláda vydrží do predčasných alebo riadnych volieb, budú podľa neho prebiehať rôzne rekonštrukcie vlády, výmeny ministrov, ľudí na rôznych pozíciách. Gröhling ako príklad uviedol schôdzu parlamentu, ktorá sa mala uskutočniť vo februári, presunutá je však na marec.

Ako podotkol, táto schôdza bola riadne naplánovaná a aj tak sa neuskutočnila. Na koniec marca sa tak presunulo viac ako 100 návrhov zákonov, či už vládnych alebo opozičných.

Odchod Malatinca k huliakovcom

Podľa predsedu SaS v koalícii nie sú dohodnutí a súčasne pripomenul, že sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k zdravotníckym zákonom, aj keď koalícia prezentovala, že je v týchto oblastiach dohodnutá a má 76 poslancov.

„A musím povedať, že bolo veľmi zaujímavé vidieť hore sedieť Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý nechodí do parlamentu, keď nemá svoje návrhy s zákonov. Pozeral tam na všetkých poslancov, dohliadal, či schôdza vôbec bude otvorená. To je znak toho, že nie sú stabilní a dohovorení, a že to nefunguje,“ dodal Gröhling.

Veľkým prekvapením podľa neho bol aj odchod Romana Malatinca z poslaneckého klubu Hlasu k huliakovcom. Ako podotkol, nevedel o tom ani predseda ich poslaneckého klubu a dozvedeli sa to všetci až z médií. Vypovedá to podľa neho o tom, že strana Hlas je nestabilná.

Poslanec Rudolf Huliak je podľa slov predsedu SaS schopný v tejto chvíli ovládať vládnu koalíciu, pretože vytvoril skupinu, ktorá je schopná blokovať každú schôdzu parlamentu. „Vládna koalícia sa bude musieť prispôsobiť,“ uzavrel Gröhling.